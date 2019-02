Uma jovem inglesa de 18 anos passou por uma situação médica inusitada: depois de ter ido para a cama com uma dor de cabeça, só acordou passado quatro dias no hospital de um coma, apenas para descobrir que estava grávida sem saber e que era mãe de uma bebé que nasceu durante o tempo em que esteve internada.

Ebony Stevenson de Oldham, Greater Manchester, em Inglaterra, que foi levada de emergência para um estabelecimento de saúde no dia 2 de dezembro por ter sofrido diversas convulsões, foi induzida num coma médico para preservar as funções cerebrais.

Os médicos diagnosticaram que a jovem, apesar de não ter qualquer inchaço na barriga e de ter tido a menstruação todos os meses, estava grávida. As convulsões foram causadas por pré-eclâmpsia, uma condição médica que costuma ocorrer após a 20.ª semana de gestação e leva ao aumento da pressão arterial, além de outras complicações graves, especialmente se não for tratada. A doença fê-la necessitar de uma cesariana de emergência. Nas horas seguintes, já no dia 3 de dezembro, deu à luz a uma bebé chamada Elodie, que só conheceu três dias depois de acordar do coma.

A situação invulgar de Stevenson é explicada por um defeito congénito uterino raro denominado "útero didelfo", que afeta uma em cada 3000 mulheres. Na prática, a estudante de fisioterapia desportiva nasceu com dois úteros que funcionam independentemente um do outro e em separado, o que explica o facto de a mulher estava grávida sem se aperceber e mesmo assim continuar a ter o período regularmente.

"Acordar de um coma para saber que estive grávida e tinha dado à luz uma bebé foi esmagador, para dizer o mínimo", revelou ao The Independent. "Conhecer a minha bebé foi surreal. Parecia uma experiência além do corpo", comentou, após o parto de Elodie, que nasceu com 3,5kg.

O nascimento de Elodie foi também um acontecimento altamente improvável tendo em conta que apenas um dos úteros estava ligado a uma das trompas de Falópio, o que teoricamente baixa as chances de conceção.

"Fiquei preocupada com a possibilidade de não conseguir criar laços com a minha filha, já que não tive tempo para lidar com a sua chegada, mas na verdade penso que ela é incrível", contou a inglesa.

Sobre os primeiros momentos em que recuperou a consciência e soube de todas as notícias, Stevenson explica que teve de pedir aos enfermeiros para a afastarem da filha e passou por uma fase de negação. "A minha mãe explicou-me tudo enquanto as enfermeiras voltavam e davam-me a bebé para eu pegar nela pela primeira vez como deve ser", relembra.

Segundo a mãe da jovem, a gravidez de Ebony Stevenson foi um milagre, uma vez que mulheres na sua condição muitas vezes têm dificuldades em levar a gravidez até ao fim.