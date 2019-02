Banda britânica vai estar acompanhada pelo norte-americano Adam Lambert. Biografia sobre Freddie Mercury está nomeada em várias categorias.

A Academia norte-americana de Cinema e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares, anunciou esta segunda-feira que os Queen vão aturar na cerimónia do próximo domingo (madrugada de segunda-feira em Lisboa).



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Is this the real life? <br>Is this just fantasy? <br>We welcome <a href="https://twitter.com/QueenWillRock?ref_src=twsrc%5Etfw">@QueenWillRock</a> and <a href="https://twitter.com/adamlambert?ref_src=twsrc%5Etfw">@adamlambert</a> to this year's <a href="https://twitter.com/hashtag/Oscars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Oscars</a>!<a href="https://t.co/7uDf42FbjJ">https://t.co/7uDf42FbjJ</a></p>— The Academy (@TheAcademy) <a href="https://twitter.com/TheAcademy/status/1097543738165882880?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de fevereiro de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



A banda britânica estará acompanhada por Adam Lambert, o vocalista que tem atuado nos últimos anos com Brian May e Roger Taylor, os dois membros fundadores da banda que se mantêm no ativo.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Queen + <a href="https://twitter.com/adamlambert?ref_src=twsrc%5Etfw">@adamlambert</a> will ROCK YOU! <br><br>Feb 24th. 5pm PST. <a href="https://twitter.com/hashtag/Oscars?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Oscars</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Oscars2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Oscars2019</a><a href="https://twitter.com/TheAcademy?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheAcademy</a> <a href="https://t.co/gpyytIeBdU">pic.twitter.com/gpyytIeBdU</a></p>— Queen (@QueenWillRock) <a href="https://twitter.com/QueenWillRock/status/1097544626850934785?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de fevereiro de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



A presença dos Queen surge depois do sucesso do filme Bohemian Rhaposdy, biografia sobre o antigo e falecido vocalista, Freddie Mercury.



O biopic está nomeado para cinco categorias, incluindo o Óscar de melhor ator – Rami Malek intepreta Mercury no filme.



Freddie morreu em 1991, em Londres, um dia depois de ter anunciado que tinha sida.