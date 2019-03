Artista brasileira comprou medicamentos para abortar mas criança nasceu com vida.

Uma artista que trabalha para a Disney Cruise Line - empresa que organiza cruzeiros inspirados no mundo imaginário fundado por Walt Disney - realizou uma tentativa de aborto a bordo de um dos navios que seguia em viagem. Ao contrário do que esperava, o bebé nasceu com vida e a mulher decidiu esconde-lo dentro de um armário.



O incidente ocorreu em agosto de 2012 mas só agora é que foi divulgado, após anos de investigação.



A mulher brasileira comprou medicamentos para abortar quando o navio estava atracado em terra, nas Bahamas. Foi encontrada pelos colegas no seu quarto coberta de "sangue por toda a parte".



O bebé estava escondido dentro de uma bolsa no interior de um armário, ainda com vida, relata o jornal The Sun. Acabou por morrer horas depois, quando o navio atracou no México.