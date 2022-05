José Milhazes: “Eu era um fanático. Ia para a guerra civil se o PCP ordenasse”

Há poucas coisas tão perfeitas como ser jornalista e tradutor no sítio certo à hora certa em que morre um Estado (URSS) e nasce uma palavra (perestroika). Entrevista de vida ao homem que se desiludiu com o PCP.

(Entrevista publicada na edição em papel da revista SÁBADO de 9 de fevereiro de 2017, a propósito da publicação do livro de memórias de José Milhazes, As Minhas Aventuras no País dos Sovietes)