Autora do ensaio “Como assassinar o seu marido” culpada de matar o marido

Um júri na cidade de Portland, nos EUA, considerou culpada da morte do marido a autora do ensaio Como Assassinar o seu Marido. O tribunal do condado de Multnomah decidiu esta ontem que Nancy Crampton-Brophy, com 71 anos, é culpada de homicídio em segundo grau.



Daniel Brophy era chef de cozinha e tinha 63 anos quando foi morto em 2018 com dois tiros, enquanto se preparava para ir trabalhar dentro do Oregon Culinary Institute.



Segundo o jornal The Guardian, a escritora não terá manifestado nenhuma reação ao veredito no tribunal. Lisa Maxfield, uma das advogadas de Nancy, garantiu que a defesa vai recorrer da decisão.



Os procuradores alegaram que Nancy tinha motivos financeiros e uma apólice de um seguro de vida do marido. A escritora iria ganhar 1,5 milhões de dólares (1.421.103 euros) com a morte de Daniel.



No entanto, a própria alegou não ter razões que justificassem assassinar o seu companheiro e que os problemas financeiros foram resolvidos com o desconto de uma parte do plano de reforma de Daniel Brophy.



A escritora possuía o modelo e marca da arma usada no crime e também foi vista nas filmagens de vigilância a dirigir-se para o instituto de culinária, onde trabalhava o marido, segundo os relatórios judiciais. No entanto, a polícia nunca encontrou a pistola que matou Brophy e os procuradores disseram que Nancy se terá livrado da arma, depois dos disparos.



Os advogados de defesa sugeriram que a morte de Daniel podia ter resultado de um assalto sem sucesso, cometido por outra pessoa.