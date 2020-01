Morreu Maria do Carmo Espírito Santo Silva, matriarca da família Espírito Santo

Morreu Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo Silva, matriarca de um dos ramos do Grupo Espírito Santo, avança o Eco. A maior acionista do Banco Espírito Santo, que chegou a ser uma das mulheres mais ricas do país, nos rankings da revista Exame, faleceu esta quinta-feira, 2 de janeiro.





A viúva de Manuel Ricardo Espírito Santo, o homem que presidia ao BES quando chegou a revolução, era em 2010 a mulher mais rica de Portugal, com 510 milhões de euros.