OMS passa a recomendar utilização de máscaras sociais em espaços públicos

A polémica com a utilização de máscaras em público parece não ter fim. Se ao início as máscaras eram apenas usadas por pessoas com o novo coronavírus ou por profissionais de saúde, agora passaram a ser aconselhadas à população em geral que frequente espaços públicos onde possa haver risco de transmissão. Organização Mundial de Saúde veio agora esclarecer que passou a recomendar a utilização de máscaras de tecido em espaços públicos onde haja risco elevado de transmissão do coronavírus.Até ao momento, a OMS só recomendava máscaras profissionais de saúde e a pessoas infetadas.Em alguns países, como Espanha, é já obrigatório o uso de máscaras quando em espaços públicos e em locais onde não é possível garantir o distanciamento físico.Agora, a OMS recomenda máscaras com três camadas de tecido: a de fora pode ser feita em tecido sintético e a de dentro em algodão.Tedros Ghebreyesus, diretor da OMS, relembrou esta sexta-feira que as máscaras são um complemento ao distanciamento físico e não devem ser vistas como uma forma única de proteção contra a Covid-19.