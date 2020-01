ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

Um médico de 30 anos conta como foi agredido num hospital português:"Só tive tempo de tentar segurar o homem quando levei o murro na cara. Consegui prendê-lo contra a parede, mas apesar de ele ser magro e mais ou menos da minha altura – cerca de 1,77 m –, não o consegui imobilizar completamente. Ainda deu um murro na minha colega e partiu-lhe os óculos. Com o barulho, apareceram mais pessoas na sala onde estávamos a conversar com este homem, que era filho de um utente que tinha estado internado e morrido há uns quatro meses.Ele acusava a minha colega médica de ter feito um mau trabalho. Há meses que aparecia no hospital para lhe pedir satisfações. Naquele dia, foi ter com a secretária e disse que se a médica não falasse com ele "lhe fazia a folha". O bom senso mandava que a minha colega não fosse, mas ela insistiu porque o queria acalmar. Decidimos que eu devia ir com ela, porque o utente já tinha sido agressivo.Fomos falar com ele para uma sala mais reservada, que tinha apenas uma janela que dava para um pátio interior. Não tinha botão de pânico e o porteiro está à entrada do hospital. Só há seguranças no edifício principal, nas urgências. Por isso, estávamos sozinhos.Durante a conversa, ele foi-se exaltando. Dizia que a médica lhe tinha matado o pai. Eu pedia-lhe calma e, de um momento para o outro, deu-me um murro."