Joana Bento Rodrigues: "Sinto-me muito bem casada"

A autora do polémico texto "A mulher, o feminismo e a lei da paridade" só aceitou responder por escrito à SÁBADO.

Joana Bento Rodrigues tem 37 anos, é casada, tem quatro filhos e é uma médica ortopedista com um percurso que passou por Harvard e uma especialização em "ombro e cotovelo". Também é militante do CDS e dirigente centrista na concelhia de Coimbra. Mas nada disto a tornou conhecida: a fama veio com um artigo de opinião tão polémico que levou o publisher do Observador, José Manuel Fernandes, a publicar uma nota explicativa para defender os motivos que o levaram a dar palco a um texto assumidamente "anti-feminista" e que provocou reações violentas até de outras cronistas de direita que escrevem naquele jornal online.



Frases como "[A mulher] gosta de cuidar e receber e assume, amiúde, muitas das tarefas domésticas, com toda a sua alma, porque considera ser essa, também a sua função" enfureceram várias mulheres e homens que a criticaram, em crónicas e posts nas redes sociais, por defender ideias como a de que a mulher "aprecia a ideia de 'ter casado bem', como se fosse este também um ponto de honra" e fizeram de Joana Bento Rodrigues a figura mais polémica da semana.



À SÁBADO, a centrista aceitou apenas responder por escrito. Mas aproveitou para esclarecer não ver contradição entre a defesa do que diz ser "o potencial feminino, matrimonial e maternal " e o seu próprio currículo profissional.



Mais: diz que o seu artigo deu voz a mulheres que "estão ocupadas com a conciliação harmoniosa da vida profissional e da vida pessoal e familiar, que dedicam pouco ou nenhum tempo às redes sociais e aos media" e que, por isso, estão "silenciadas" no debate sobre o feminismo.



"Anti-feminista" declarada, Joana Bento Rodrigues é uma dos 400 inscritos na Tendência Esperança em Movimento (TEM), a primeira corrente de opinião a ser formalizada dentro do CDS, que se diz "democrata-cristã" e tem uma agenda "pró-vida", contra o que o seu porta-voz, Abel Matos Fernandes, identifica como "o marxismo cultural" e "feminismo exacerbado que objetifica as mulheres".



Desde quando é militante do CDS?

Desde 2016. Na altura fui movida pela necessidade de intervenção cívica e encontrei no CDS o único partido com assento na Assembleia da República a efectivamente defender a Vida.



Tem algum cargo no CDS?

Sou vogal da Comissão Política da Concelhia de Coimbra (CPC).



Quando e como entrou para a TEM?

Em finais de 2018. Depois de uma sessão do ciclo de conferências "Liberdade para ser de direita", em Outubro passado, em Coimbra, os prelectores convidados abordaram as questões ideológicas que moviam o partido. Constatei nessa altura que havia muito com o qual não me identificava e que me parecia que fugia aos valores fundacionais, baseados na Democracia Cristã. Tinha duas opções: ou abandonava a militância ou encontrava um movimento interno que pretendesse retomar esses valores. Na altura transmiti a minha desilusão e grande descontentamento à CPC, mas achei que deveria ponderar bem a saída e que poderia ser mais útil internamente. Entretanto, algumas semanas mais tarde, tomo contacto com a TEM, onde identifico valores e uma estratégia para o País, que subescrevo na íntegra.



Que motivos a fazem identificar-se com a tendência?

Todos os que constam na Declaração de Princípios e nas 36 páginas da "Moção de Estratégia Global ao XXVII Congresso do CDS-PP "Portugal a Sério"", encabeçada pelo Dr. Abel Matos Santos. Trata-se de uma tendência que "valoriza, simultaneamente, a liberdade individual, a responsabilidade pessoal e a solidariedade. Favorece uma economia de mercado competitiva e a liberdade de escolha, nunca atentando contra o bem comum. Recusa a exclusividade do Estado como motor do desenvolvimento económico, mas defende um Estado forte, com capacidade para decidir, regular e proteger, provido de amplos meios de actuação, a quem deve competir a salvaguarda dos mais vulneráveis e necessitados, prestando apoio sempre que necessário na educação e na saúde". No que respeita os princípios éticos, a Vida aparece desde logo como "valor da nossa matriz civilizacional", afirmando-se, por isso, contra o aborto e a eutanásia e a favor da família natural. Integra uma estratégia dirigida para todas as questões que são importantes para o desenvolvimento do País e nas quais acredito profundamente.



Como surgiu a colaboração com o Observador?

Depois de expor algumas opiniões e fazer algumas publicações nas redes sociais, a propósito daquilo em que acredito, fui desafiada a escrever regularmente para a TEM. Depois de redigidos os artigos, deixo ao cuidado da TEM o seu melhor uso.



Estava à espera que este artigo tivesse tanto impacto?

De forma alguma! Esperava reacções violentas, mas nunca com tamanha exposição.



Considera que a polémica foi positiva pela atenção que gerou?

Faço já um balanço muito positivo. Aponto dois motivos. Primeiro, deu voz a muitas mulheres que estão silenciadas, não porque não lhes interesse o tema, mas porque são as mulheres que estão ocupadas com a conciliação harmoniosa da vida profissional e da vida pessoal e familiar, que dedicam pouco ou nenhum tempo às redes sociais e aos media. Por norma, estas mulheres não estão representadas nestes meios de comunicação. Segundo: tive a oportunidade de dar maior visibilidade à TEM, projecto no qual muito acredito, dando-lhe por isso todo o meu apoio.



É casada e mãe de quatro filhos, mas tem uma vida profissional muito preenchida e um CV impressionante. O seu percurso não entra em contradição com o quadro traçado no seu artigo?

Ainda bem que faz essa pergunta. Quando escrevi o artigo foi precisamente porque conheço a felicidade que advém das conquistas profissionais e da felicidade que resulta da vivência familiar e no lar. Não tenho dúvidas de que a segunda é muito superior, mas preciso da primeira para me sentir completa. E apesar de algumas escolhas que me levam a gerir o tempo destinado ao trabalho e formação, cada vez mais constato que são decisões importantes. Hoje em dia, há uma grande pressão para as mulheres procurarem ser iguais aos homens, com carreiras de sucesso, na procura de se "ser o/a melhor" e, se necessário, abdicar da Família. O que tenho constatado é que tal está a trazer infelicidade, angústia, dilemas a muitas mulheres que assim actuam. Eu também vivi e continuo a viver esses conflitos interiores, mas tenho aprendido cada vez mais a geri-los, precisamente por estar mais focada no que realmente considero importante. O conteúdo do artigo é uma opinião, não é uma imposição de valores. É uma argumentação, uma proposta daquilo que acredito ser um caminho de felicidade para a mulher. Não se percebe porquê tamanha indignação.



Como é que concilia a maternidade com a carreira profissional?

O facto de essa pergunta ser, por norma, colocada às mulheres, e não aos homens, com uma carreira profissional, responde a muitas das críticas. Ainda que muitos não assumam, é socialmente aceite que a mulher desempenha um importantíssimo papel no seio familiar e na educação dos filhos. Por acreditar nisso, é com gosto que respondo. Não é fácil conciliar a maternidade e a carreira profissional. As variáveis que podem ajudar são algumas. Antes de mais, tudo se consegue com paixão pelo que se faz e pelos desafios, na presença do amor dos que nos rodeiam. Assim, é importante o acompanhamento de um marido que não apenas apoie e respeite as nossas decisões, fazendo-nos sentir total liberdade para as nossas escolhas, mas que também nos estimule a acreditar que não estamos sozinhas e que seremos capazes de concretizar sonhos e objectivos. Depois, há um espírito de entre-ajuda entre todos os elementos da Família, que se estende a pais, sogros, tios, irmãos, cunhados, primos. Mas maternidade não é só ser mãe, é desempenhar esse papel. Também por isso, tive de fazer escolhas difíceis, incluindo desvincular-me da Função Pública e dedicar-me apenas à actividade profissional no contexto privado, para garantir que estava presente na educação dos meninos, podendo participar activamente no transporte para a escola e actividades, bem como poder deitá-los, conversar com eles, estar atenta às suas preocupações e formá-los nos valores, para que venham a ser bons cidadãos e úteis ao próximo.



Considera-se a mulher "bem casada" que não se importa de ter menos sucesso profissional para ajudar o marido?

Graças a Deus, sinto-me muito "bem casada", porque me sinto amada e totalmente livre num casamento para a vida e numa total comunhão com o meu marido, num projecto comum. Não sei se tenho mais ou menos sucesso profissional do que o meu marido. Estamos em plano de igualdade. A definição de sucesso é algo de muito relativo e variável no tempo. O seu sucesso é o meu sucesso, e vice-versa. Mas sinto uma natural predisposição para fazer escolhas com vista a apoiá-lo, sem com isso me sentir diminuída.