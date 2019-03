O PSD é um partido da "direita marxista", o "25 de Abril procurou e procura destruir Deus", o Governo ter assinado o Pacto Global para as Migrações da ONU é um ato de "alta traição". As ideias são defendidas por membros ou simpatizantes de uma tendência oficial do CDS que dá pelo nome Esperança em Movimento. E são só uma amostra daquilo que pensa a ala mais conservadora dos centristas que, na semana passada, chegou à ribalta graças ao texto assumidamente "antifeminista" de um dos seus membros, Joana Bento Rodrigues.A Tendência Esperança em Movimento (TEM) foi criada há quase dois anos, mas até ao artigo de opinião publicado por Joana Bento Rodrigues no Observador poucos tinham dado por esta corrente de opinião que critica "o marxismo cultural" e a "ideologia de género", defende "políticas pró-vida" contra o aborto e a eutanásia, quer acabar com a Educação Sexual nas escolas e propõe a criação de um "plano para a saída do euro".

