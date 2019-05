Uma ave semelhante a uma galinha-de-água, que vive na zona do Oceano Índico, venceu a extinção não uma, mas duas vezes. Este tipo de ralídeo – nome dado à família destas aves – extinguiu-se há 136 mil anos no atol Aldabra. Ao longo de dezenas de centenas de anos, conforme o nível da água subia matando todas as formas de vida e voltava a descer, o antepassado desta ave retornava ao atol a voar. Por duas vezes, os seus descendentes evoluíram para uma espécie que não conseguia voar.

A este fenómeno chama-se evolução iterativa: ocorre quando a evolução se repete numa espécie a partir de um antepassado igual, em diferentes pontos históricos. As provas encontram-se nos fósseis datados de épocas históricas diferentes, e que revelam a mesma adaptação que impede o voo.