Liu Cixin. 'Não há liberdade de expressão total em nenhuma parte do mundo'

A ficção científica é um género literário que tem vindo a ganhar terreno. Todos os anos são publicados centenas de livros com narrativas passadas num futuro (a maioria das vezes num cenário distópico), mas com elementos do presente. Mas uma outra tendência que se tem verificado nos últimos dez anos é o aumento do número de livros de ficção científica de origem asiática que têm inundado o mercado. E um dos principais responsáveis por esta tendência é Liu Cixin, autor do livro O Problema dos Três Corpos e do recentemente editado em Portugal, A Floresta Sombria, ambos editados pela Relógio d'Água.