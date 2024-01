Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Central de Biomassa do Fundão nasceu para produzir energia verde, mas deixou os moradores das proximidades a braços com o barulho e o pó e a sua saúde em risco.

A central de biomassa do fundão nasceu há cinco anos. Produz energia verde a partir dos resíduos da floresta e dessa forma também ajuda a prevenir os incêndios florestais, mas há um lado muito negro nesta história: o projeto que foi licenciado omitiu a presença de mais de uma dezena de casas à volta da central e há cinco anos que os moradores vivem num tormento, com poeira e ruído 24 por dia. Há quem já seja obrigado a dormir com máscara de oxigénio