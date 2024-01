Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

“Não lhe dês tanto colo, que ele fica com manha.” É uma das frases mais repetidas nos workshops para avós como o exemplo de algo que não se deve dizer a uma recém-mamã. “É muito importante dar colo ao casal e apoiar as suas decisões”, sublinha Susana Cordeiro, enfermeira obstetra e formadora de um curso para avós no centro MommyCare, em Leiria. Algo complicado para a maioria dos futuros avós que chegam com a atitude de quem já criou os filhos e, por isso, nada têm a aprender. “A maioria vem porque os filhos pediram”, diz a enfermeira.