Vasco Rato: “É uma evidência, hoje, que Trump tinha razão”

A relação Europa-Estados Unidos nunca foi tão má como com o Presidente bilionário. Mas seria bom aprender com os erros passados, porque ele ou um trumpista podem voltar à Casa Branca, avisa o investigador.

Donald Trump era “grosseiro” e “petulante”, escreve no seu novo livro sobre a ascensão do ex-Presidente e os reflexos na política externa americana, mas os europeus deviam ter respondido como adultos e não à letra. Até porque Trump, afinal, acertou mais do que o aparente.