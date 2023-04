Igreja Anglicana diz que não há mal em ser solteiro (como Jesus)

Ser solteiro é aceitável. É esta a mensagem de um relatório divulgado pela Igreja Anglicana da Inglaterra esta quarta-feira, 26 de abril. O documento diz que as pessoas solteiras devem ser socialmente valorizadas da mesma forma que as que mantêm relações amorosas.







No relatório da igreja, intitulado "Love Matters" ("O Amor importa", em tradução livre), pode ler-se que a sociedade deve "acolher no seu coração" as pessoas solteiras, recordando que também Jesus foi solteiro durante a sua vida, nunca tendo contraído matrimónio. "O facto de Jesus ser solteiro devia levar a Igreja de Inglaterra a celebrar essa condição", pode ler-se no documento citado pelo The New York Times.A Igreja Anglicana - que começou a ordenar mulheres ao sacerdócio em 1994 e bispas em 2014 - assumiu em 2021 que a vida no século XXI é bastante diferente e diversificada e que a Igreja deve acompanhar essas alterações. "Temos uma incrível oportunidade de reimaginar uma sociedade diversa em que todos os relacionamentos são valorizados", refere agora este novo documento, defendendo ainda que se deve "honrar e celebrar a condição do solteiro, quer o seja por escolha, quer por circunstância", ao mesmo tempo que "se reconhece o seu lugar "pleno na igreja e na sociedade".A igreja sublinha ainda que nos últimos anos o número de solteiros na sociedade tem vindo a aumentar por vários motivos, sendo um dos principais a preocupação dos jovens em focar-se na carreira antes de assentarem com alguém, mas que isto não significa um declínio nos valores familiares e do casamento.Nos últimos dias, a instituição também tem promovido debates sobre como lidar com os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e como acolher pessoas LGBT que lutam pelos mesmos direitos dos cristãos heterossexuais.