O que é preciso para ser feliz? A ciência explica

Abriram uma ferida circular no braço dos participantes do estudo. Era quase como uma biopsia, mas mais superficial. Depois a tarefa era fotografar a ferida diariamente e perceber como evoluía a cicatrização. Resultado? Em quem estava num relacionamento feliz a ferida sarava mais rapidamente. “Esta experiência já foi repetida várias vezes e o que se sugere é que quando se está numa relação mais satisfatória e íntima, as feridas saram mais depressa do que quando se está numa relação má e nada satisfatória. Outro exemplo, se se tomar conta de uma pessoa com demência, as feridas demoram mais tempo a curar. Por isso, podemos ver provas de como a influência das relações se acumula nos nossos corpos e literalmente afeta a capacidade de cura. É bastante extraordinário”, explica à SÁBADO Marc Schulz, psicólogo e subdiretor do Estudo de Harvard sobre o Desenvolvimento Humano, que é conhecido como o estudo da felicidade.