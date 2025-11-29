Sábado – Pense por si

Vida

Hospital dos Pequeninos, o sítio onde as crianças vão perder o medo das "batas brancas"

Gabriela Ângelo 08:00
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

A iniciativa dos estudantes de medicina celebra este ano a sua 24ª edição e o projeto organizado pela AEFML mostrou à SÁBADO os objetivos do projeto e a sua importância.

Numa das entradas da Cantina Velha da Cidade Universitária, no meio do caos e barulho da cidade de Lisboa, encontra-se um pequeno refúgio para os mais novos. Uma oportunidade de aprender e desmistificar o medo associado às "batas brancas" e aos hospitais, visitas que ficam sempre um pouco marcadas por dor e ansiedade. Este sábado vão estar no Pavilhão do Conhecimento e a receber as crianças e os pais.

O Hospital dos Pequeninos (HP), que celebra este ano a sua 24ª edição, recebe crianças entre os 3 e os 10 anos.
No internamento aprendem sobre a aventura de pós operação.
Os sentimentos e emoções são partilhadas na estação da psicologia, com ajuda dos bonecos do
Na sala de espera brinca-se enquanto se aguarda pela triagem.
As crianças recebem um babete informativo onde podem colocar a informação relativa ao seu brinquedo que vão recebendo ao longo das diferentes estações.
Na mesa da farmácia podem aprender sobre vacinas e medicamentos.
Na mesa cirurgia estão colocados peluches abertos, com órgãos dentro do enchimento para as crianças entenderem o que acontece numa cirurgia.

O , que  já vai na 24ª edição, recebe crianças entre os 3 e os 10 anos para aprenderem sobre os processos médicos e possíveis situações em que se podem encontrar, desde consultas básicas, a cirurgias e internamentos. O projeto é organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) e recebe anualmente entre 3.000 a 3.500 crianças, segundo o organizador Francisco Cardetas. 

Nesta atividade, a criança leva um peluche ou um boneco e percorre um circuito de dura cerca de uma hora, onde passa por várias estações que pretendem simular diferentes serviços hospitalares. Tem assim a oportunidade de ser médico por um dia e o boneco é o seu paciente.

Este ano o tema são “os animais da quinta” e os mini-doutores entram pelas portas de um estábulo para entrarem no imaginário.

O percurso do Hospital dos Pequeninos

A visita começa, como em qualquer hospital, na sala de espera, onde as crianças brincam e pintam, enquanto aguardam pela triagem. Antes de entrarem é lhes dada uma bata que colocam como preparação para esta aventura. É na triagem onde aprendem o significado das diferentes cores das pulseiras e lhes é apresentada uma escala de dor na qual têm de identificar a dor do seu peluche.

É lhes dado ainda um babete informativo onde podem colocar a informação relativa ao seu brinquedo que vão recebendo ao longo das diferentes estações. Depois segue-se a consulta, onde há uma introdução aos instrumentos médicos como o estetoscópio e podem aprender sobre os órgãos que estão colocados dentro de um esqueleto.

Depois da consulta o brinquedo passa pela imagiologia, onde faz um raio-X e uma TAC e aprendem que as máquinas não estão lá para lhes fazer mal. Os orientadores mostram uma imagem preparada de um raio-X de um boneco para tornar a experiência mais realista.

O passo seguinte são as análises onde aprendem a tirar sangue com uma “pica” e são incentivados a “tirarem sangue" aos orientadores e a eles próprios. Daí o destino do brinquedo é o bloco operatório. Na mesa cirurgia estão colocados peluches abertos, com órgãos dentro para as crianças entenderem o que acontece numa cirurgia, mas com um ênfase na parte da anestesia, uma vez que é a única parte de que se vão lembrar.

O próximo passo é o internamento onde aprendem que é preciso ficar uns dias a dormir no hospital pós-operação. Na secção seguinte da enfermagem podem brincar com os pensos que colocam nos peluches e é na farmácia que aprendem sobre os medicamentos e as diferentes formas em que podem ser tomados, desde comprimidos a xaropes, sem esquecer as “picas”.

Passam depois pela estação de nutrição onde lhes é ensinado a criar uma refeição saudável, por vezes fazendo uma correção da alimentação a que possam estar habituados em casa, que pode nem sempre ser tão saudável.

A banca seguinte, a da psicologia, é dedicada à saúde mental. Ali, as crianças descrevem o que o boneco pode estar a sentir e a identificar sentimentos menos positivos associados à dor. Podem também pintar sentimentos como os do filme da Disney Divertidamente e são ensinados que todas as emoções são importantes e devem ser sentidas.

São encorajados a desabafar e a colocar os seus sentimentos numa caixinha de confidencialidade, que simboliza que tudo o que contarem aos médicos, enfermeiros, pais ou educadores não vai ser partilhado. A organização do HP conta à SÁBADO que foi graças a esta estação que no ano passado conseguiram sinalizar uma situação de alerta de uma criança que desabafou com os estudantes.

Por fim, e a parte que, segundo o organizador, é a mais divertida, é a estação do dentista, e em específico a cadeira do dentista. Pode parecer assustadora num consultório, mas no HP é divertida: sobe, desce e recua. Os instrumentos que seriam aterrorizadores agora servem para tratar “cáries” dos peluches. No final da aventura, levam um saco com jogos e livros para complementar a aprendizagem.

Impacto nos alunos e organizadores

Para os alunos de medicina que integram o projeto acaba por ser “um grande complemento à formação médica”, explica Francisco Cardetas, porque não só entram em contacto com crianças, o que pode ser útil para quem quer seguir para a área de pediatria, mas também “a comunicação com os outros” de patrocinadores a colaboradores.

O Hospital dos Pequeninos conta também com colaboradores de outras associações de estudantes, nomeadamente, da Faculdade de Farmácia (AEFFUL), da Faculdade de Psicologia (AEFPIEUL) e a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (AAMDL) e da Escola Superior de Saúde Egas Moniz (AEESSEM).

De momento, o projeto é apenas dirigido às escolas na Cantina Velha da Universidade de Lisboa, no entanto, nos dias 29 e 30 de novembro será aberto às famílias no Pavilhão do Conhecimento. 

Conselho da UE pronto para negociar com eurodeputados proteção 'online' de crianças
Leia Também

Conselho da UE pronto para negociar com eurodeputados proteção 'online' de crianças

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Hospital dos Pequeninos, o sítio onde as crianças vão perder o medo das "batas brancas"