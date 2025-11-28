Sábado – Pense por si

Alimentação saudável e exercício valem pontos e recompensas a residentes de Macau

Record 14:38
Projeto será lançado em 2026.

Macau vai lançar em 2026 um programa que dará recompensas aos residentes que adotem comportamentos de vida saudáveis, porque "mais vale prevenir do que remediar", disse hoje a titular da pasta da Saúde. Durante o debate das Linhas de Ação Governativa (LAG) para o próximo ano, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, O Lam, disse que a região vai apostar na prevenção de doenças.

O relatório das LAG prevê o lançamento, no segundo trimestre de 2026, de um programa de incentivos para gestão da saúde, através da plataforma eletrónica 'Minha Saúde 2.0'. "Os residentes que adotem comportamentos como uma alimentação saudável, a prática de exercício físico regular, a realização de rastreios de doenças e a vacinação, poderão acumular pontos e trocá-los por recompensas", refere o documento.

O objetivo é "incentivar a adoção de bons hábitos de vida e concretizar uma autogestão da saúde proativa", explica o relatório. "Vamos fazer esse trabalho para avaliar a saúde e prevenir as doenças crónicas", explicou O Lam aos deputados no parlamento local, a Assembleia Legislativa, numa referência ao Inquérito sobre a Saúde de Macau.

A iniciativa será lançada também no segundo trimestre de 2026 e irá, até ao fim do ano, recolher e analisar os dados de saúde de uma amostra dos quase 690 mil habitantes da cidade. A meta é "apurar a situação epidemiológica e as tendências de evolução das principais doenças crónicas, de algumas doenças transmissíveis e dos (...) fatores de risco, estabelecendo-se bases científicas para a definição de políticas de saúde", refere o relatório das LAG.

Na quarta-feira, as autoridades já tinham lançado uma campanha que oferece recompensas aos residentes com peso a mais que consigam, nos primeiros cinco meses de 2026, perder pelo menos 3% da massa corporal.

A campanha faz parte da iniciativa nacional chinesa 'Ano de Gestão de Peso' e O Lam sublinhou hoje que a saúde preventiva faz parte do 15.º Plano Quinquenal chinês, que entra em vigor em 2026.

Apostar "numa avaliação da saúde e fazer um rastreio das nossas doenças", defendeu a secretária, "será muito importante para uma sociedade envelhecida" como a de Macau.

Em abril, na apresentação das LAG para 2025, O Lam já tinha alertado que a região vai "entrar numa fase de superbaixa taxa de natalidade" até ao final da década.

Em 2024, os idosos (com 65 anos ou mais) representavam 14,6% da população total de Macau. Até 2029 deverão ser 21,4% e até 2041 quase um quarto da população (24,8%), previu a dirigente.

O Lam disse que Governo vai criar, num projeto-piloto um centro de serviços para a terceira idade em Seac Pai Van, o maior bairro de habitação social do território, em Coloane.

No futuro, o objetivo é garantir que todos os idosos de Macau tenham "acesso a pelo menos um serviço de cultura, saúde, desporto ou apoio social numa caminhada de 15 minutos".

