Um homem foi preso em Lecce, Itália, depois de ter escrito críticas falsas a restaurantes e hotéis na plataforma de turismo TripAdvisor. De acordo com a empresa, o indivíduo foi condenado a nove meses de prisão além de uma multa de oito mil euros.

O episódio só agora foi revelado através de um comunicado do site de viagens, depois de a decisão ter sido anunciada em tribunal no mês de Junho.

O indivíduo em questão terá realizado críticas favoráveis a negócios em Itália de maneira a melhorar o seu rating no TripAdvisor. "Escrever críticas falsas no TripAdvisor sempre foi uma violação da lei. No entanto, esta é a primeira vez que vimos a lei a ser utilizada de maneira a condenar alguém criminalmente", referiu a empresa.