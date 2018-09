Brody Allen tem apenas dois anos. O bebé norte-americano encontra-se em estado terminal, depois de lhe ter sido diagnosticada uma forma rara de cancro: um tumor embrionário com rosetas multicamadas. Depois de o filho ter passado mais de três meses hospitalizado, os pais receberam a dura notícia de que ele só tinha dois meses de vida.Para o fazer feliz no pouco tempo que lhe resta, Todd, o pai de Brody, antecipou o Natal - o feriado preferido de Brody. Decoraram a casa com luzes, personagens da Disney e fizeram a árvore de Natal. Os vizinhos da cidade de Colerain repararam e juntaram-se num esforço colectivo: enviaram-lhe cartões natalícios e prendas, e alguns até decoraram as próprias casas.Por enquanto, ainda é Natal na cidade de Colerain. "Brody é feliz. Está a aproveitar a vida. É assim que vamos passar os nossos dias. Trabalho todos os dias para fazer o Brody feliz", relatou Todd.