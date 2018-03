Uma história insólita de bebedeira. No final de Fevereiro, Kenneth Bachman foi a uma festa de alunos da Universidade de West Virgínia. Após consumir mais de 200 euros em bebidas, Bachman chamou um Uber para o levar para casa. Contudo, acabou por se enganar no destino. No fim, o motorista levou-o ao destino (erradamente) indicado: Gloucester Country, New Jersey, culminando numa viagem de 545.5 km e com o custo de 1327 euros.À CBS Philadelphia, que deu a história em primeira mão, este norte-americano disse que "depois da festa, apagou": "Não parei de consumir bebidas durante a festa toda. Devo ter gasto cerca de 200 dólares no bar." O jovem não se recorda sequer de ter chamado boleia: "Só me lembro de ir ao bar. Depois disso, acordei num Uber ao lado de um velhote, que me disse que estava uma hora fora de Jersey."Apesar de não se recordar de ter chamado Uber - escolhendo sem querer a Uber XL, uma modalidade de veículos mais cara -, o jovem pagou a viagem de 1327 euros, que durou 545.5 km.