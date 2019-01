Homem esmaga menino porque fazia “demasiado barulho” no carro

Como um menino de três anos não parava de berrar no banco traseiro durante a viagem, o condutor decidiu dar-lhe uma lição: reclinou o banco. A decisão foi mortal.

Uma história trágica no Reino Unido. Stephen Waterson seguia num Audi descapotável juntamente com a mãe, o namorado da mãe, outros dois adultos e o filho da namorada, Alfie, de três anos. Alfie teve de se sentar no espaço para colocar os pés, visto que Waterson recusava usar cadeiras para crianças no carro. Como o menino de três anos não parava de berrar durante a viagem, o condutor decidiu dar-lhe uma lição: reclinou o banco. A decisão foi mortal.



O incidente aconteceu em Fevereiro de 2018. De acordo com o The Sun, Stephen Waterson reclinou o banco com tanta força que acabou por esmagar a criança. Ao tribunal, o homem disse que lhe queria dar "uma lição" e que o barulho dos berros o deixava "nervoso". A mãe de Alfie e o namorado Stephen Waterson declararam-se inocentes.



Já a BBC descreveu detalhadamente como aconteceu esta tragédia, citando testemunhos do julgamento. Com o carro lotado e a tentar ficar sentado no espaço para colocar os pés, Alfie não parava de se mexer e de berrar. Waterson quis puni-la, reclinando o assento. A criança começou a chorar ainda mais, gritando "Mamã". O condutor continuou a reclinar o assento até Alfie ficar em silênciar. Tinha acabado por esmagá-la.



Só se aperceberam da morte da criança quando chegaram ao destino. À chegada, Waterson ligou para o número de emergência. "O que é que eu fiz", disse, enquanto chorava. Alfie foi para o hospital e morreu um dia depois devido a uma lesão cerebral isquémica, causada por "um aumento de pressão no corpo", que levou a várias hemorragias e hematomas, revelou a autopsia.