I-Pace é um Jaguar para ligar à corrente

É fácil identificar o I-Pace como um Jaguar. A volumosa grelha dianteira que faz a imagem da marca e os grupos óticos que nos remetem para o F-Type não enganam, mas a imagem da carroçaria é original. "O sistema elétrico de propulsão ofereceu-nos uma grande liberdade no desenho", afirmou à SÁBADO Ian Callum, o diretor de design da Jaguar. "Permitiu-nos deslocar o habitáculo para a frente e criar proporções interiores únicas. O nosso objetivo foi criar um habitáculo emocional, onde o condutor é parte essencial e os passageiros encontram todo o espaço de que necessitam", acrescentou.

Este modelo 100% elétrico foi realizado com base numa plataforma inédita. O "pacote" de baterias com 432 células está integrado na plataforma e, por isso, os bancos surgem mais elevados do que o habitual num automóvel familiar.



A ausência de um veio de transmissão ajudou a potenciar o espaço interior onde surgem inúmeros porta-objetos, entre os quais uma grande caixa entre os bancos dianteiros com 10,5 litros de capacidade. Estão disponíveis duas bagageiras. A anterior é pequena nos seus 27 litros, mas a traseira é grande com 656 litros, que podem chegar aos 1.453 litros com os bancos rebatidos.

"O I-Pace é o primeiro Jaguar a utilizar aprendizagem através de inteligência artificial para criar uma experiência de condução superior", afirmou à SÁBADO Peter Virk, diretor de Connected Car and Future Technology do Grupo Jaguar/Land Rover. Este modelo tem o sistema de infoentretenimento Touch Pro Duo, com dois ecrãs táteis que gerem as principais funções do veículo.



É o caso da gestão de condução em relação ao tipo de estrada, reconhecido pelo sistema de navegação, e que, à chegada ao destino, pode dar indicações sobre locais de estacionamento e percursos a pé ou por transportes públicos. Mas estes são apenas alguns pontos de um sistema com capacidade de aprender e gerir as chamadas telefónicas para localizar contactos, fazer alertas ao condutor ou regular a temperatura do habitáculo antes da partida.







O I-Pace tem dois motores elétricos, um por eixo, garantindo a tração às quatro rodas. Em conjunto, oferecem 400 cv de potência. É possível chegar aos 200 km/h e passar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. Ao volante, ficámos impressionados com a excelência do comportamento dinâmico, digno de um grande desportivo apesar da altura ao solo, tudo sem penalizar o conforto exigido a um familiar. Mas a polivalência de utilização é outra mais-valia.



Embora elétrico, o I-Pace é assumido pela Jaguar como um SUV: e se terra, água e muito pó não são um habitat natural para um veículo com estas características, ele não teme algumas aventuras nos piores caminhos. Experimentámos e não temos dúvidas em afirmar que este I-Pace pode não ser um todo-o-terreno, mas é um excelente todos-os-caminhos.

Tudo isto é verdade, mas estamos face a uma proposta elétrica e isso obriga a pensar. Os 400 km de autonomia indicados são tão otimistas como os valores anunciados por todos os outros construtores. Ninguém é capaz de chegar a este objetivo, e isso cria um grande stress ao volante. A autonomia cai mais depressa do que os quilómetros percorridos. O I-Pace permite ritmos de condução elevados, mas a autonomia desaconselha-os. E fazer uma viagem exige uma logística preparatória: saber onde há carregadores, ter a certeza de que estão a funcionar e rezar para que quando lá chegarmos não haja fila de espera.



Guiar um veículo elétrico é politicamente correto, pode ser cool e representa uma aproximação ao futuro. Mas no presente do nosso país não há ainda estruturas capazes de responder às necessidades de quem procura estar à frente do seu tempo. Isto sem esquecer que a Jaguar afirma que pode ser carregada até 80% em 40 minutos com um carregador rápido de 100 kWh, mas numa tomada de corrente normal o carregamento total pode demorar 10 horas.









FICHA TÉCNICA





Motor: 2 elétricos

Potência máxima: 200 + 200 cv

Binário máximo: 348 Nm

Velocidade máxima: 200 km/h

0 a 100 km/h: 4,8 s

Autonomia: 400 km

Emissões de CO2: 0,0 g/km

Preço estimado: desde €80.823



+ ORIGINAL. É um projeto original na forma e no conteúdo tecnológico.



- AUTONOMIA. Os 400 km homologados pelas novas normas em vigor continuam aquém da realidade e o tempo de carga ainda é muito elevado.