Henrique Silva, uma aventura na ilha Terceira

Gosta da praia de areia, não de calhau – resquício do continente. Quando o tempo melhora, as idas ao areal entram na rotina depois da escola.

Os dias de Henrique são (quase) iguais aos de uma criança citadina. Acorda às 8h, custa-lhe sair do beliche – dorme na parte de baixo, por ser o irmão mais novo e reguila. O pequeno-almoço, clássico, faz-se de leite com chocolate e pão. Arranja-se e lava os dentes. O pai leva-o de carro ao colégio até Angra do Heroísmo, a sul da ilha Terceira, Açores, num trajeto de 20 minutos. Quando acaba a escola, às 16h, pratica desporto: judo (às segundas, quartas e sextas, às 16h30) e futsal (terças e quintas, às 17h).