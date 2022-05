Gonçalo Castro Alves, o miúdo que come com vontade

Tem uma rotina antes de dormir: ver a telenovela. Habituou-se com a avó. Assiste de pijama e deitado no beliche. A sua cama é a de cima; a da mãe, em baixo. Mas Gonçalo "infiltra-se" todas as noites na dela. Assim que termina, aquela é a primeira novela a seguir ao telejornal, adormece – a mãe garante que dorme melhor do que ela. Gonçalo vive com a mãe e os avós maternos no Bairro Padre Cruz, em Lisboa. Só está com o pai de 15 em 15 dias, aos fins de semana. Da família também fazem parte a Estrela, uma cadela (Gonçalo escolheu o nome), um hamster anão chamado Marshall (por causa dos desenhos animados da Patrulha Pata) e três periquitos – um com o mesmo nome que ele.