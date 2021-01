ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.

Como é que o chá pode cheirar a mar? E o aroma de um queijo ser tão semelhante ao suor humano? A resposta está na ciência. Harold McGee desvenda-nos o mundo do olfato e apresenta-nos moléculas que existem desde o Big Bang e que cheiram a... ovos cozidos. Uma investigação de 10 anos que teve um percalço pelo caminho. Um dia, o norte-americano, de 69 anos, acordou sem conseguir cheirar o café. Ligou a vários amigos cientistas, especialistas na área do olfato, e percebeu que estava longe de ser caso único. E que este sintoma nem sempre é sinónimo de Covid-19. Tinha sido uma virose a tirar-lhe o gosto pela comida. Problema: o olfato é fundamental no paladar – se vendar os olhos e tapar o nariz, dificilmente saberá o que está a comer.McGee, tido por muitos chefs como um dos maiores especialistas na ciência da cozinha e da comida, recuperou o olfato e terminou Nose Dive: A Field Guide to the World’s Smells (mergulhar de nariz: um guia pelos cheiros do mundo), eleito pela Time e pelo Financial Times como um dos melhores livros de 2020.Surströmming, porque cheira a podre. É arenque fermentado, feito na Suécia. Apanha-se o arenque e em seguida é colocado em barris com sal, onde fica a maturar ao sol durante meses. Depois tira-se o peixe e é colocado em latas de conversa mais uns meses. Durante aquele tempo as latas incham com o gás acumulado. Quando abres a lata, ela dispara gás e um cheiro muito forte de peixe em decomposição. Só se abrem as latas na rua, nunca dentro de casa. Aliás, é ilegal transportar surströmming nos aviões, porque com a mudança de pressão as latas podem rebentar.O sabor da comida, que é o que nos dá prazer, é essencialmente uma combinação de dois sentidos primários: o paladar, na língua, e o olfato, no nariz. O paladar dá-nos a base do sabor: salgado ou doce; amargo ou azedo. Mas a variedade dos sabores vem do cheiro. Aí podemos ter centenas de sensações e é a combinação desses dois sentidos que nos dá o prazer da comida. Detetamos os cheiros pelas moléculas do nariz, e existem cerca de 400 recetores de moléculas no nariz humano. Contudo, não há dois seres humanos no planeta com o mesmo conjunto. Por isso é que umas pessoas têm mais sensibilidade aos cheiros que outras – está nos genes. E também tem a ver com a tua experiência de vida.