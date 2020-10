Há aqueles que se referem a ele pelo verdadeiro nome: queijo emmental. Outros optam por dizer "queijo suíço", há quem diga que é simplesmente o "queijo com buracos" e é até mesmo conhecido como "queijo dos ratinhos". Mas este alimento não é só uma iguaria: pode também ser um modelo que explica eficazmente a importância das várias medidas de prevenção no combate à Covid-19.O modelo mostra várias fatias de queijo emmental alinhadas. De um lado está o vírus e do lado oposto, separado pelas fatias, está uma pessoa. Cada uma destas fatias representa uma medida utilizada para combater a doença provocada pelo SARS-CoV-2. O objetivo é mostrar como cada medida é essencial para diminuir a probabilidade de contrair o novo coronavírus.A representação gráfica mostra como cada medida tem falhas - os buracos -, mas que quanto mais barreiras se criam, mais dificilmente o vírus se espalha. O modelo foi intitulado como "A Defesa Queijo Suíço para Vírus Respiratório" e tem como subtítulo: "Reconhecendo que nenhuma intervenção única é perfeita a prevenir a propagação".Este modelo não é novo. Na verdade foi criado em 1990 por James Reason, um professor da Universidade de Manchester, no Reino Unido, que queria mostrar como os erros humanos podem ver o seu impacto diminuído através da criação de "uma série de barreiras". O modelo foi rapidamente aplicado à saúde, decisões de negócios e até à aviação. Agora foi adaptado à pandemia de Covid-19 pelo virologista australiano Ian M. Mackay que, como mostra o modelo, reconhece que não há, até ao momento, medidas perfeitas para impedir a transmissão do vírus. Mas que o respeito pelas várias que já existem ajudam a reduzir bastante a sua capacidade de disseminação.Mackay não propõe absolutamente nada de novo com este modelo. Não fala sobre a inutilidade de nenhuma medida, nem sugere medidas adicionais. Apenas pega em todas as medidas que foram sendo apresentadas nos últimos meses e mostra como todas elas se complementam e reduzem a probabilidade de sermos infetados pelo novo coronavírus.O virologista começou com um modelo mais simples, com menos fatias de queijo. Mas entretanto já atualizou o modelo com mais medidas.A primeira fatia (aquela que tapa maior parte das partículas de vírus) é o distanciamento físico, ou seja, as pessoas manterem-se afastadas umas das outras, já que são os maiores agentes de transmissão deste coronavírus. Caso se cumpra esta regra, a grande maioria das partículas fica retida.A segunda fatia do modelo produzido por Mackay é a ventilação dos espaços fechados. Segundo vários estudos e até de acordo com a diretora-geral de Saúde portuguesa, Graça Freitas, a maioria dos casos de transmissão do vírus SARS-CoV-2 ocorre dentro de casa, devido à inalação de aerossóis. Shelly Miller, professora de engenharia mecânica na Universidade de Colorado Boulder, publicou um artigo no The Conversation que apelava a que se trocasse constantemente o ar dentro das salas. Quanto mais ar fresco exterior dentro de um edifício, melhor. Até porque a entrada e ar fresco dilui qualquer contaminante num edifício, seja um vírus ou outra coisa qualquer, reduzindo a exposição de qualquer pessoa no interior.A terceira barreira de queijo são as máscaras de proteção individual. Mas na verdade esta é uma dupla proteção. Já que o vírus se transmite com o contacto das partículas com as mucosas, se ambas as pessoas estiverem de máscara diminuem substancialmente a possibilidade de o vírus entrar noutro organismo. A partir desta medida, segundo o modelo do queijo emmental aplicado à Covid-19, já quase não é transmitido vírus, sendo que na representação gráfica apresentada, apenas uma partícula de vírus ainda passa esta terceira fatia.No entanto, mesmo que estas medidas não sejam tomadas, há outras barreiras que ajudam a diminuir ainda mais a infeção. A higienização das mãos com gel ou água e sabão comuns ajuda a eliminar o vírus que se acumula à superfície da pele. Esta medida garante ainda uma barreira temporal contra o vírus.Segundo o modelo, a quinta fatia já não trava efetivamente nenhuma partícula. Mas Há ainda três barreiras que se acrescentam: testes rápidos e feitos de forma célere, rastreamento de contactos (através de aplicações como a StayAway Covid utilizada em Portugal) e ainda a limpeza de superfícies.Os testes rápidos permitem às pessoas saberem rapidamente se estão ou não infetadas com o novo coronavírus. Caso o resultado seja positivo é essencial passar ao rastreamento de todas as pessoas com quem o infetado esteve infetado nos dias desde que foi infetado, para avaliar qual o risco de contágio que têm estes contactos e quais as medidas de que precisam para se protegerem a si e aos outros. Já a limpeza de superfícies ajuda a complementar a higienização das mãos.No Twitter, onde partilhou este modelo, o físico Nicholas A. Christakis explicou, a 11 de outubro, que "não interessam as combinações de intervenções não-farmacêuticas" que se utilizam, desde que se consiga chegar a um limite bastante elevado de proteção. "Não são precisas todas as fatias do queijo. Só algumas" e que sejam suficientes para impedir a transmissão do vírus, assegura.No modelo que tem partilhado frequentemente, Mackay conclui: "Cada uma das intervenções (fatias) tem imperfeições (os buracos). Várias camadas aumentam o sucesso".