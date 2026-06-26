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A praia de Santo Amaro, em Oeiras, foi reaberta a banhos, depois de ter estado interdita desde a semana passada devido a um foco de poluição na ribeira da Laje, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da Câmara Municipal.



Praia de Santo Amaro de Oeiras reaberta a banhos após foco de poluição Pedro Ferreira

Segundo a mesma fonte deste município do distrito de Lisboa, a interdição foi levantada pela Delegada de Saúde.

O alerta para o foco de poluição foi registado cerca das 13h00 do dia 19 de junho, indicou neste dia a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), num comunicado.

Segundo a APA, o foco de poluição teve origem numa rotura numa conduta da empresa de tratamento de resíduos, que provocou uma descarga de lixiviados tratados a cerca de seis quilómetros da praia de Santo Amaro, no concelho de Oeiras.

A APA explicou então que, "decorrente da avaliação de risco", as autoridades de saúde e do município de Oeiras decidiram interditar a praia, "até haver evidência da qualidade da água balnear".

Numa nota, a Tratolixo negou posteriormente responsabilidade na rotura que esteve na origem da interdição, alegando que esta ocorreu numa infraestrutura que se encontra fora das suas instalações e sobre a qual não é responsável.