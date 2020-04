Nestes tempos em que o tempo parece que estica, bem se pode aproveitar a subscrição da Netflix e da HBO para percorrer boa parte da História do cinema, apostando na qualidade.Boneca de Luxo, o filme que Blake Edwards fez em 1961 a partir do livro homónimo de Truman Capote, um clássico romântico com Audrey Hepburn na pele de uma prostituta à caça de um milionário, é uma boa maneira de começar o périplo cinéfilo pela Netflix, onde estão também dois filmes do autor do prodigioso Citizen Kane, Orson Welles: The Stranger – O Estrangeiro, de 1946, um thriller com nazis, e o experimental O Outro Lado do Vento, que o cineasta deixou inacabado e esteve 40 anos em montagem, estreando apenas postumamente, em 2018.Há mais clássicos nesta plataforma: Easy Rider, o road movie motard de Dennis Hopper, com Jack Nicholson e Peter Fonda, de 1969, é um deles. Outro é Scarface – A Força do Poder, com um Al Pacino gangster em 1983, dirigido pelo mestre Brian de Palma, de quem a Netflix tem também Os Intocáveis.Continuando com gangsters, lá está também a trilogia O Padrinho, de Francis Ford Coppola, de quem também se pode ver o (injustamente) mal-amado Tucker – O Homem e o Seu Sonho, de 1988, com Jeff Bridges na pele de um pioneiro da indústria automóvel americana. De caminho pode testemunhar-se o talento da filha, Sophia Coppola, com Lost In Translation – O Amor é um Lugar Estranho, com Scarlett Johansson e o sempre incrível Bill Murray – que lá anda também no Caça-Fantasmas de 1984.Os anos 80 estão, aliás, bem representados, com o biopic Gandhi, de Richard Attenborough (Óscar de Melhor Filme, Realizador e Ator, para Ben Kingsley), mas também com Blade Runner – Perigo Iminente, na versão final do autor, Ridley Scott (de quem lá surge também O Corpo da Mentira, Cercados e Gladiador), e com Sexo, Mentiras e Vídeo, o filme de 1989 que revelou Steven Soderbergh.Já Os Despojos do Dia, de James Ivory e com Anthony Hopkins e Emma Thompson numa história aristocrática de Kazuo Ishiguro, Sensibilidade e Bom Senso, de Ang Lee, que venceu o Óscar de Melhor Argumento Adaptado, e O Bom Rebelde, de Gus van Sant, que deu o de Argumento Original aos então muito jovens Matt Damon e Ben Affleck, são os mais ilustres representantes da década de 90 na plataforma, que tem também uma seleção aceitável de musicais, incluindo Grease, Annie (o original e o remake) e Chicago.Sem sair da Netflix, aposte num trio de realizadores excecionais: Clint Eastwood, representado pelos verídicos Sniper Americano, na guerra do Iraque, e 15:17 Destino Paris, sobre um atentado falhado a um comboio, em 2015; Sam Mendes, que lá tem o filme de guerra Jarhead – Máquina Zero, o drama Revolutionary Road e a obra-prima Beleza Americana; e Christopher Nolan, sempre futurista, com Interstellar, O Cavaleiro das Trevas (que deu o Óscar póstumo a Heath Ledger) e Inception – A Origem.Quanto à HBO, tem o belíssimo Volver, de Almodóvar, e uma boa seleção de Tarantino, incluindo o díptico Kill Bill e Pulp Fiction, que também estão na Netflix, Django Libertado e Sacanas Sem Lei. Já de Scorsese tem apenas Casino: grandes parte da restante filmografia do autor está na Netflix (que produziu o recente O Irlandês). Lá estão Os Cavaleiros do Asfalto, The Departed, O Aviador, Shutter Island e o magnífico A Idade da Inocência.Para juntar a família, recomenda-se Tim Burton, de quem a Netflix tem A Noiva Cadáver e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e, claro, Steven Spielberg, cuja saga Indiana Jones, ideal para quem gosta de aventura, está toda na HBO, juntamente com A.I. Inteligência Artificial, incursão na ficção científica com um toque sentimental, Ready Player One, reflexão sobre videojogos e realidade virtual disfarçada de filme de ação, e Amistad, impressionante lição sobre escravatura a partir de uma revolta num navio negreiro.A HBO também é mais forte nos portugueses. Não tendo clássicos, tem os muito recomendáveis Sangue do meu Sangue, com Rita Blanco, as obras-primas de Miguel Gomes, Meu Querido Mês de Agosto e Tabu, Cartas da Guerra, de Ivo Ferreira, baseado no que António Lobo Antunes escreveu à mulher quando esteve em África, na guerra colonial, e A Mãe é que Sabe, comédia ligeira com Maria João Abreu, a lembrar a idade de ouro do cinema nacional.