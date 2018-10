O livro de Roberto Saviano retrata a máfia napolitana - um mundo de droga, roubos e crime. A morte também é comum. A SÁBADO oferece a obra em três volumes - o primeiro chegou às bancas esta semana.

Roberto Saviano vive desde 2006 sob protecção policial. Doze anos depois, compreende-se o seu desespero: ele, que foi um homem livre como jornalista e autor de Gomorra, é agora um homem duplamente prisioneiro sem o ser - prisioneiro da Camorra e prisioneiro do Estado, de quem também é crítico acutilante. Mesmo assim, não desarma. Ao criticar (e até insultar) o líder de extrema-direita Matteo Salvini, agora ministro do Interior, responsável governamental pela sua protecção policial, Saviano enfrenta um perigo adicional. Se há coragem em quem usa a pena em vez da espada, Saviano é um homem corajoso.

Usou a arma que resta num país em que as organizações criminosas dominam partes do país, geograficamente, e da sociedade, horizontal e verticalmente. Essa arma foi a palavra, no jornalismo livre e independente, em debates televisivos, nas redes digitais, num blogue, em ensaios, em Gomorra, híbrido entre o testemunho realista e as técnicas da ficção. Passa por romance. O método revelou-se de enorme eficácia: Gomorra foi um êxito de vendas em Itália e depois no mundo. O sucesso continuou com a adaptação ao cinema e a série de TV. O ensaio ficcionado, ou romance não ficcional, dá a conhecer a Camorra, seita criminosa da área de Nápoles, com ramificações por Itália e também por outros países, para lavar dinheiro em negócios legais.



O trabalho de maior êxito de Saviano foi precisamente este híbrido entre realidade (o conteúdo narrado) e ficção (o método da escrita). Nisso não inovou. A ficção inspirada na realidade foi um processo de revelação de escritores no século XIX. Émile Zola (1840-1902), antes jornalista, escreveu inúmeros romances depois de visitar lugares e falar com protagonistas, como os mineiros de Germinal ou os responsáveis e os peregrinos de Lourdes. Em Itália, Francesco Mastriani (1819-1891) fizera o mesmo, sobre as classes trabalhadoras e a Camorra, como em Os Vermes. Zola chamava a este género o romance experimental, exagero próprio do Naturalismo, mas os contemporâneos aderiram e os seus romances influíram na vida do seu país. O Vaticano pôs no índex censório todos os seus romances depois da publicação de Lourdes e ao seu funeral vieram de longe mineiros que gritavam, em sua homenagem: "Germinal! Germinal!"



A Camorra que Saviano conhece, descreve e denuncia, tem todos os traços de uma seita, como o universo fechado, o juramento, a fidelidade, a sua reprodução social entre as crianças e os jovens. E o crime como estado natural. No filme Gomorra, acompanhamos casos exemplares. Um deles é o de um miúdo que vai entrando "naturalmente" - socialmente - nas actividades da seita; ao ter dúvidas sobre a justiça implacável que se pretende aplicar à cliente da mercearia da sua mãe, põem-no à prova, num momento trágico da narrativa, que assinala a coerção social para que seja mais um. Fora da seita, o miúdo não seria ninguém. Outro caso é o de um "contabilista" de um grupo, que se vê metido na guerra entre dois grupos mafiosos e, só então, o seu mundo comum é abalado.



Outro caso: dois rapazes começam a fazer crimes por conta própria. Essa acção criminosa livre desestabiliza as seitas, mesmo que guerreando-se entre si; equivale ao dissídio. Há ainda o homem de "negócios", um finório que trata de criar depósitos ilegais de lixo tóxico vindo de toda a Europa. O seu ajudante, no filme, fornece o único caso de dissidência pacífica, porque ele era um outsider e o negócio passava à margem do sectarismo mais bruto, não implicando roubos e assassínios.



Este último episódio é o único "ar livre" entre tanto sufoco: o ajudante despede-se com liberdade, sai do carro do patrão e segue a pé, estrada fora. Pouca esperança, porém. Gomorra relata e mostra um mundo normal, de crime normal. Todo o bairro, todos os bairros vivem a normalidade do crime, do roubo, da droga. A morte é também comum, porque é o meio de estas seitas criminosas resolverem conflitos internos e externos. A marginalidade, aqui, não é o mundo do avesso.



O avesso, aqui, marginal é o Estado: em Gomorra não o vemos, o poder político, nacional ou local. A polícia são carros que passam na rua. É um grande problema de uma sociedade, a italiana, ao tolerar a acção de seitas criminosas que ultrapassam o tolerável numa sociedade organizada e legal. O crime, sabemos, faz parte de qualquer sociedade; um sociólogo escreveu que sem crime não haveria sociedade, pois é ele que estabelece radicalmente o que está certo ou errado. Mas em Itália o crime organizado tomou conta de parte da sociedade legal e organizada. Tornou-se um Estado dentro do Estado, controlando negócios e população, fazendo justiça própria, agindo com e como parte do Estado. A ameaça de Salvini de retirar a segurança pessoal de Saviano levanta essa tenebrosa suspeita. Para denunciar a normalidade da criminalidade na sociedade e no Estado italianos, Saviano usou um poder forte e frágil ao mesmo tempo: a liberdade de expressão e de imprensa. Lendo-o, vendo Gomorra, juntamos as nossas migalhas à multidão silenciosa que sofre e que gostaria de ver-se livre desta mancha negra e sangrenta.