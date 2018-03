A carregar o vídeo ...

Relacionado Eles estão de volta

Capa n.º 724

Se alguém lhes disser que estão nostálgicos talvez se riam, mas José Diogo Quintela, Ricardo Araújo Pereira, Tiago Dores e Miguel Góis entraram na história do humor português há 15 anos - e o tempo, quando bem passado, paga-se com saudades. Numa conversa que durou mais de uma hora, os humoristas desfiaram as suas melhores histórias de bastidores, falaram sobre os maiores desafios que encontraram (como o momento em que tiveram de dizer que não a um programa de televisão) e projectaram o futuro (enquanto houver eleições para comentar, eles vão continuar). Afastados da televisão, estão a planear virar-se para a Internet (ver caixa). O YouTube que se prepare: eles sabem ganhar 15 a zero.: Não sei se é tarde para dizer isto mas nós não temos grande coisa para dizer...: Havia dois blogues de que gostávamos imenso - o Coluna Infame e o Blogue de Esquerda - e o Zé Diogo, que era um jovem…: Curiosamente ainda é o mais jovem…: Sou muito consistente em ser o mais novo.: Disse "a gente devia inventar um blogue".: É curioso que hoje blogue é uma coisa de velho.: É vintage.: Era para termos um sítio onde pôr os textos que não tínhamos onde pôr.: E precisávamos de um nome. Como não fazíamos ideia de que isto se ia tornar no que tornou achámos que Gato Fedorento era boa ideia. [Risos]