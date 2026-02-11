França pede mais denúncias sobre professor acusado de violar 89 crianças

A polícia francesa fez um apelo internacional à procura de vítimas e testemunhas no caso de um ex-professor, de 79 anos, acusado de violar e abusar sexualmente de 89 crianças em cinco continentes, entre a década de 1960 e 2022. Jacques Leveugle confessou ainda ter matado a sua mãe, que se encontrava em estado terminal, e mais tarde a sua tia, sufocando-as com almofadas.



França apela a testemunhas no caso do professor acusado de abuso sexual de crianças. GENDARMERIE NATIONALE

A polícia de Grenoble, na região dos Alpes, afirmou que Leveugle, que se encontra em prisão preventiva desde abril de 2025, é um “exemplo clássico” de um criminoso sexual em série. Este é um caso excecionalmente abrangente que se estende por vários países, incluindo a Alemanha e a Índia, ao longo de mais de cinco décadas, por isso pedem que potenciais vítimas e testemunhas entrem em contacto com a polícia francesa para darem o seu depoimento e divulgaram uma cronologia com fotografias de Leveugle em diferentes idades e indicações dos países por onde tinha passado.

O procurador da região, Étienne Manteaux, detalhou que o professor trabalhou com crianças na Alemanha, Suíça, Marrocos, Níger, Argélia, Filipinas, Índia e Colômbia. “Ele viajou por vários países e, em todos os lugares onde se estabeleceu para trabalhar como tutor ou professor, conheceu jovens”, reforçou Manteaux.

Apesar de nunca ter obtido uma qualificação oficial, Leveugle trabalhou como educador - inclusive num orfanato - foi monitor desportivo, em atividades como canyoning e espeleologia, e de acampamentos para jovens, deu aulas particulares e trabalhou com jovens infratores.

Leveugle começou a ser formalmente investigado em França em fevereiro de 2024 por violação e agressão sexual de menores e está em prisão preventiva desde abril do ano passado. O caso foi construído tendo por base os relatos que o francês escrevia sobre as suas atividades com crianças que, segundos os investigadores, complicou numa pen drive encontrada por um sobrinho que a entregou às autoridades.

Os procuradores afirmaram que foi possível identificar 89 alegadas vítimas, todos rapazes entre os 13 e os 17 anos. Agora as autoridades estão a tentar contactar outras possíveis vítimas ou testemunhas nos países por onde Leveugle passou: “Se as vítimas se quiserem apresentar, devem fazê-lo agora, pois precisamos de concluir esta investigação em 2026 para que o julgamento aconteça dentro de um prazo razoável”.