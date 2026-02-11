Menor estava com a mãe e com os dois irmãos gémeos mais novos no carro, quando a progenitora, que sofre com problemas no coração, desmaiou.

Uma chamada para o 112 valeu a Rodrigo, de apenas nove anos, o 'título' de "um verdadeiro herói", por ter sido capaz de salvar a mãe, que sofre com problemas no coração, e se tinha sentido mal. Na chamada divulgada pelo INEM, Rodrigo refere que estava com a mãe e com os dois irmãos gémeos mais novos no carro quando a progenitora deixou de responder. Ao INEM, Rodrigo explica que a mãe tem um 'pacemaker' e que se encontrava "desmaiada".

A carregar o vídeo ... Rodrigo foi um 'verdadeiro herói': chamada de menino de nove anos para o INEM salva vida da mãe

"Ela não acorda", frisa Rodrigo durante a chamada telefónica com o técnico João.

Durante a emergência, Rodrigo tentou manter a calma e garantir que os irmãos não acordavam assustados com o que se estava a passar. Além da morada, Rodrigo também identificou o modelo do carro em que se encontrava e ligou os 'quatro piscas' para assegurar que a ajuda médica tinha facilidade em chegar até à mãe.

"Estou a ouvir tinoni, tinoni. Já chegou um carro amarelo", diz Rodrigo.

De acordo com o INEM, a mãe de Rodrigo encontra-se bem de saúde e foi assistida pela VMER e pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Para congratular a ação de Rodrigo, os técnicos do INEM e dos Bombeiros visitaram o menino na escola.

"Quando a vida colocou à prova a serenidade de um menino de apenas 9 anos, o Rodrigo respondeu com uma coragem e lucidez dignas de um verdadeiro herói. Dentro do carro, com a mãe subitamente inconsciente e os dois irmãos gémeos mais novos a seu lado, não hesitou: pegou no telefone e ligou 112. A sua calma e a colaboração exemplar com os serviços de emergência médica foram decisivas para que a ajuda chegasse a tempo", lê-se na publicação do INEM no Instagram.