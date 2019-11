Joël Le Scouarnec, pedófilo e o maior criminoso sexual de França

Um cirurgião de 68 anos é suspeito de fazer pelo menos 250 potenciais vítimas entre os sete e os nove anos de idade ao longo de mais de 3 décadas. Na casa de Joël Le Scouarnec, em Jonzac, França, foram descobertos os diários em que ele detalha os crimes sexuais cometidos contra crianças, além de bonecas e brinquedos sexuais.

Le Scouarnec já tinha "escapado" à prisão em 2005, quando foi condenado a uma pena suspensa de dois anos por ter em sua posse imagens pedófilas. Deixaram-no continuar a exercer como cirurgião. Em 2017, foi detido e mantém-se na prisão de Saintes por violar a filha dos seus vizinhos, abusar de uma familiar e cometer agressões sexuais contra as suas pacientes. Só após esses crimes é que a sua casa foi alvo de buscas.

As autoridades descobriram os diários em que ele escrevia há mais de 20 anos, sobre as agressões cometidas, várias formas de penetração, "sensações" e exibicionismo de natureza pedófila. Indicava os nomes das crianças. Segundo o jornal Huffington Post, a polícia ficou "horrorizada" com as descrições, "médicas e obscenas", em que o cirurgião diz ter comprado brinquedos sexuais e utensílios de cozinha usados nos crimes. Além dos diários, a polícia descobriu pornografia infantil, bonecas escondidas no chão e perucas.

Os crimes de Joël Le Scouarnec remontam ao final dos anos 80. Porém, não prescreveram. As autoridades conseguiram identificar as vítimas do cirurgião e foram ouvidas 209 pessoas – entre elas, vítimas que têm agora 30 anos tendo sido violadas quando eram crianças. Das 209 ouvidas, 184 quiseram apresentar queixa. Destas, 181 eram menores quando foram abusadas por Le Scouarnec.

Em meados de 2020, Joël Le Scouarnec deverá começar a ser julgado pelas suas centenas de crimes contra crianças.