Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana (em casa)

De 20 e 21 de março, haverá música nova de artistas como Lana del Rey, Justin Bieber, Arcade Fire, tempo para ver as quatro horas de A Liga da Justiça de Zack Snyder, teatro, poesia e pizza take away

É caso para dizer que não há pai para tanta música de qualidade que foi divulgada nesta sexta-feira, 19 de março, e que servirá de banda sonora para um fim de semana em grande, ainda que limitados na circulação entre concelhos. O Dia Mundial da Poesia lança o mote para o primeiro fim de semana a ser abrangido pelas medidas de desconfinamento gradual do país. Já poderá passear por parques, jardins, espaços verdes e de lazer, mas os espetáculos continuam a acontecer apenas no palco online.









Lana del Rey

1. Lana del Rey, Sting, Justin Bieber, Arcade Fire ou Ringo Starr são alguns dos nomes maiores da música com novos discos a chegaram às lojas e streamings nesta sexta feira, um manancial de nova música que vai do rock clássico à pop, indie e metal. E por falar em streamings, sabia que a Spotify acaba de lançar uma versão em português europeu?









A Liga da Justiça de Zack Snyder

2. Ainda no campo dos streamings, a semana ficou marcada pela estreia na plataforma HBO de uma nova versão do filme A Liga da Justiça. Apropriadamente intitulado A Liga da Justiça de Zack Snyder, o filme chegou às salas de estar nesta quinta-feira, 18, depois de quatro anos de insatisfação - a começar pelo próprio, que teve de abandonar o projecto a meio devido a uma tragédia familiar, e a terminar nos fãs, que detestaram a versão de Josh Wheedon e nunca deixaram de fazer pressão nas redes sociais para que fosse divulgada um novo filme que honrasse a visão original de Snyder. Ei-la, então, concretizada em mais de 4 horas, com seis super-heróis do universo DC Comics: Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Super-Homem, Flash e Cyborg. Ideal para um fim de semana sem sair do sofá.









A peça PAPI-OPUS 8 estreia no Periferias 21

3. Decorre desde dia 18 a 10.ª edição do Periferias - Festival Internacional de Artes Performativas de Sintra. Prometendo voltar à rua no verão, para já a programação centra-se no online, com espetáculos gratuitos e outros pagos, cujo valor reverterá para ações solidárias junto de artistas e técnicos afetados pela pandemia, para ver até 21 de março. Entre as propostas destaque a estreia da peça O Triciclo, da Associação Cultural Ninguém (20 mar., 21h45, €5) ou PaPI-Opus 8, um espetáculo para os mais novos assinado pela Companhia de Música Teatral e que propõe uma viagem ao mundo dos pássaros através da música e do movimento (21 mar., 11h, €5).







O pão do restaurante Cavalariça Comporta

4. Este fim de semana, regressam as encomendas de pão e pizza ao restaurante Cavalariça Comporta, que serviu centenas de pedidos no confinamento anterior, entre março e maio de 2020. Em novembro a equipa formada por Bruno Caseiro e Filipa Gonçalves lançou-se num novo desafio, com a abertura do restaurante pop up Cavalariça Lisboa, que regressará à capital depois de estarmos todos devidamente desconfinados. Para matar saudades, há pão de trigo sourdough, integral de espelta e sementes e uma edição especial de chocolate e avelãs. Nas pizzas, três opções, cada uma a custar €16. A Bianca, com mozzarella, queijo da ilha, alho, espargos, espinafres e ovo; a Flammekueche, com bacon fumado, cebola, natas ácidas, cogumelos, gruyère e cebolinho; e a Chouriço, com molho de tomate, mozzarella, alho, chouriço porco alentejano, queijo da ilha e rúcula. As encomendas devem ser feitas com 24 horas e antecedência, via Whatsapp (930451879) ou Instagram, para serem recolhidas entre as 11h e 13h de sábado e domingo, na Comporta.









A peça Mina, de Carlota Lagido

5. Ainda nas artes de palco, embora no palco de uma transmissão online, sugerimos a peça Mina, de Carlota Lagido, que deveria ter estreado no São Luiz, em Lisboa. Mina é um projeto que se envolve assumidamente em questões feministas, é um projeto com e sobre mulheres. "Um ano depois, Mina continua a ser feminista, continua a ser um manifesto sobre e com mulheres que viveram diferentes épocas, viveram conflitos de desigualdade e violência de género específicos de cada época, de cada lugar, de cada ontologia. Muitas dessas mulheres não estarão presentes, mas as suas auras fantasmáticas sim, através do seu pensamento, dos seus percursos de vida, profissionais e artísticos. Mina deveria ter acontecido em março de 2020, mas tudo mudou e a nossa perceção do mundo, da intimidade e da proximidade também. Surgem as perguntas: o que fazer agora, como fazer agora, como tocar na outra agora, como tirar comida do prato com o mesmo garfo, com a mesma mão, como abraçar como beijar, como chorar, como cuspir, como gritar agora? Somos 13, como gritamos agora?", interroga-se Carlota Lagido.









Palavras em palco – Um caminho para Caryl Churchill Filipe Figueiredo

6. Há um ano, a 19 de março de 2020, o Teatro Aberto apresentou o registo do espectáculo

A Mentira em streaming e com ele estreou a programação #teatroemcasa que acompanhou o primeiro confinamento. Agora, está para estrear uma novidade: um espetáculo, exclusivamente apresentado online, que cruza a linguagem do teatro e do cinema e que inaugura uma nova linha de programação que pretende dar a conhecer melhor a obra dos autores do repertório deste teatro. Palavras em palco – Um caminho para Caryl Churchill é uma criação encenada por Marta Dias, realizada por Nuno Neves e interpretada por Bruno Bernardo, Margarida Vila-Nova, Sílvia Filipe e Vítor d’Andrade, em estreia no domingo, entre 21 de março e para ver até 4 de abril.











Domingo é Dia Mundial da Poesia Getty Images