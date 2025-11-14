Filho de Escobar conta como vivia entre milhões e comia sopa rançosa: "Não podíamos sair de casa"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Filho do maior narcotraficante da América Latina no final do século passado, Juan Pablo Escobar tinha uma ama chamada Guilhotina. Desde muito cedo habituou-se a ver armas e dinheiro, muito dinheiro pelos corredores de casa. Mas também recorda o modo como teve de viver enclausurado, guardado por 15 'sicários', ou não fosse o pai, Pablo Escobar, o traficante mais procurado na década de 80 e no princípio da de 90, cuja vida já foi inúmeras vezes retratada em filmes e documentários, depois de o Cartel de Medellín, que liderou, ter sido considerado responsável pela morte de 5 mil pessoas.

Juan Pablo já escreveu livros e ensaios sobre o pai, mas agora resolveu contar a sua história em banda desenhada, numa obra intitulada 'Escobar, una educación criminal', editado esta semana em Espanha. "Dedico-me a desmantelar o mito que existe entre aqueles que veem meu pai como uma pessoa bem-sucedida, especialmente os jovens", assegurou. "Eu consciencializo, a Netflix glorifica."

Viver no seio da família Escobar não era fácil. O que sobrava em notas de 100 dólares faltava em amigos, segurança e até em comida. "Muitos tentaram glorificar o meu pai, como se fosse uma história de sucesso, mas é exatamente o oposto. Eu era milionário, com milhões de dólares espalhados pelos corredores de casa, mas tinha de comer sopa rançosa todos os dias porque não tínhamos liberdade para sair e comprar nada."

Rodeado por guarda-costas, 'sicários' e amas, Juan Pablo reconhece que acabou por desenvolver uma relação de amizade com quem dele cuidava. "Não havia possibilidade de sonhar. A vida estava constantemente em risco. Desenvolvi uma relação muito profunda e intensa com meus cuidadores."

E um deles até já leu o livro. "Foi interessante ver a reação. Para o mundo ele está morto, mas a realidade é que ainda vive..."

Embora na capa do livro surja ao colo do pai, Juan Pablo garante que não quis centrar esta história no narcotraficante colombiano. "Esta é a minha história, não queria que ele fosse o protagonista. Viver com a fortuna de uma vida no crime não me fazia feliz. Não me enchia de orgulho e deixou-me marcas", admitiu o filho Escobar, que chegou a pedir desculpas às famílias das pessoas que perderam a vida às mãos do cartel liderado pelo pai.