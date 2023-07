Arlindo Oliveira: “Estamos longe de um sistema consciente”

Arlindo Oliveira é um dos grandes especialistas portugueses em Inteligência Artificial (IA). Presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas, professor do Instituto Superior Técnico e colaborador de várias instituições científicas internacionais, acabou de lançar o livro Ciência, Tecnologia e Sociedade e aceitou o convite da SÁBADO para participar no podcast Conselho de Segurança que esta semana abor- da as potencialidades e os riscos do desenvolvimento da Inteligência Artificial. Poderá ouvir toda a entrevista a partir desta sexta-feira, no site da SÁBADO e em todas as plataformas de podcasts.