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“Farmar aura”, “Six Seven”? O que é isso?

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00
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Os miúdos usam uma espécie de "dialeto secreto" que os mais velhos não entendem e isso dá-lhes gozo. Em vez de ignorar ou de revirar os olhos, os pais devem querer saber o significado

“Mãe, isso é tão cringe”, disse Maria, de 20 anos à mãe, Sofia, de 50, que ficou a olhar para a filha sem perceber. Maria riu-se muito e explicou que o termo significa algo que é “antiquado, constrangedor, estranho e que provoca vergonha alheia”. Mas há muitas mais expressões, inspiradas sobretudo no Tik Tok, usadas como códigos por pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos (as gerações Alpha e Z) e que baralham os mais velhos.

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