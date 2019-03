Ex-jornalista da RTP Fernando Midões morreu aos 86 anos

O também crítico de teatro faleceu na Casa do Artista, onde residia.

O ex-jornalista da RTP e crítico de teatro Fernando Midões faleceu este domingo de manhã na Casa do Artista, onde residia, disse à agência Lusa fonte desta associação de apoio aos artistas.



Com 86 anos, Fernando Midões, natural de Lisboa, licenciou-se em ciências pedagógicas pela Faculdade de Letras de Lisboa e em direito pela Faculdade de Direito de Coimbra.



Fernando Midões iniciou a sua carreira como crítico de teatro no jornal "A Planície", sendo que mais tarde veio a colaborar com o Diário Popular e o Diário de Notícias. Pertenceu aos quadros da RTP.



Quando se deu o 25 de abril, Fernando Midões já trabalhava na RTP e, depois da Revolução dos Cravos que pôs termo à ditadura, começou a aparecer em frente às câmaras, a dar as notícias aos portugueses.