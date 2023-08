Eugénia Cunha: “D. Dinis não tinha fraturas evidentes, nem mesmo da luta com o urso”

Tal como um cirurgião perde a mão se não operar, também um antropólogo forense é prejudicado se não analisar corpos. Eugénia Cunha é uma das maiores especialistas na área, distinguida até pela Academia Americana de Ciências Forenses, e começou a trabalhar como perita no Instituto de Medicina Legal em 1997. Além disso, é professora universitária em Coimbra e faz parte da equipa que analisou o túmulo do Rei D. Dinis. Conta que o monarca morreu com todos os dentes, mas ainda não há certeza a 100% que fosse ruivo. As conclusões do estudo que incluiu várias equipas e especialistas vão ser apresentadas este ano. Eugénia Cunha e a sua equipa fizeram análises morfológicas externas, químicas e toxicológicas e submeteram os restos mortais do monarca a raios-x e TAC. A antropóloga explica que o seu trabalho é ler os ossos e que aí se encontram muitas respostas. Já esteve envolvida em projetos tão diferentes como analisar os combatentes de Aljubarrota, guerreiros medievais que foram castigados com a amputação de pés e mãos, ou projetos mais recentes, como em Angola, sobre o massacre de 27 de maio.