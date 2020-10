Estremoz, cidade branca aos pés de um pulmão alentejano

Muito antes do cineasta Alain Tanner batizar Lisboa como "cidade branca", referindo-se à sua luminosidade ímpar, já Estremoz se orgulhava desse mesmo título, justificado pela sua ancestral ligação ao mármore.Ela é notória, tanto nas imediações – nas pedreiras do concelho, onde se faz a sua extração (muitas delas visitáveis, sendo a do Mouro uma das mais impressionantes), que em muito contribuem para o País ocupar o segundo lugar mundial de exportação desta pedra, e nas oficinas de cantaria (como a do grupo Galrão, às portas da cidade, na saída para Vila Viçosa –, como no centro histórico, marcado por um castelo com uma monumental Torre de Menagem, toda revestida deste alvo mineral, e onde até grande parte do chão que se pisa, em tradicional calçada portuguesa, é deste material nobre, ali usado desde os tempos dos romanos mas em especial do período barroco em diante, em palacetes e igrejas, casas, estátuas e fontes.Se vai a Estremoz, não deixe de passar na vizinha Serra d’Ossa, um dos pulmões verdejantes do Alto Alentejo – os outros são a Serra de São Mamede, a nordeste, colada a Portalegre, e a de Portel, a sul.O cume, a 653 metros de altitude, é o Alto de São Gens, onde se encontra uma ermida modesta e vestígios do calcolítico e dos fenícios (que lá deixaram, por exemplo, uma ânfora de vinho, prova da ligação ancestral desta região ao néctar das uvas), recomendável a quem gostar de caminhar: pelo meio descobrirá a Cova de São Bento, área de vegetação luxuriante, uma pequena barragem e fauna e flora únicas – dos sobreiros típicos da região aos medronheiros, da urze ao alecrim, passando pelo tojo e o raríssimo orvalho do sol, além das aves de rapina e anfíbios de espécies várias, que convivem com o gado a pastar e o tempo lento dos pastores.Descendo pela estrada nacional 381, já perto da Aldeia da Serra – a partir da qual está a ser construído um passadiço pedonal de madeira com 1,5 quilómetros (quase pronto) até à ermida do Monte da Virgem, sua igreja matriz –, ergue-se o Convento de São Paulo, impressionante construção de monges eremitas que na Idade Média, ao descobrirem ali uma anta, monumento funerário do Neolítico, resolveram instalar-se, moldando a encosta a seu gosto.Convertido em requintado hotel com piscina e belos jardins, claustros com esculturas nos nichos e uma série de fontes de várias épocas e temas (incluindo uma, a dos Dragões, classificada Monumento Nacional), é visita obrigatória, se possível com pernoita naquela calma sublime, recheada de histórias da História: ao longo dos séculos, por lá passaram D. Sebastião (pouco antes de ir morrer a Alcácer-Quibir) ou D. Catarina de Bragança e foi lá que se criaram, escondidos, os filhos bastardos de D. João V. De notar, ainda, a coleção de 54 mil azulejos, a maior do País (excetuando museus), em azul-cobalto, do século XVIII.Azulejos, de resto, também há aos milhares na cidade de Estremoz: no Museu Berardo da cidade, instalado no histórico Palácio Tocha, com magnífica escadaria em mármore e conjuntos azulejares vindos de quintas e palacetes, bem como exemplares móveis do século XIII ao século XXI, é possível percorrer a história deste ornamento de cerâmica desde os seus primórdios e em múltiplos estilos, passando por temas que vão do religioso ao profano, das batalhas e conquistas nacionais aos retratos de símios e aos padrões industriais.Contudo, a cidade branca do Alentejo tem noutras cerâmicas um ex-líbris: os Bonecos de Estremoz, com os seus fidalgos, presépios, santos, pastores e rainhas, o único figurado em barro nacional que a UNESCO classificou (em 2017) como Património da Humanidade.Por lá passando, não deixe de ir ao Museu Joaquim Vermelho, com peças de várias épocas, e a uma das oficinas tradicionais, como a das Irmãs Flores ou de Ricardo Fonseca, no Largo da República, e de Afonso Ginja, na Rua Direita, no centro histórico, medieval e de vielas ascendentes, que vão dar ao Largo D. Dinis, porta para o castelo onde, no século XIV, este monarca viveu e, reza a lenda, viu a sua mulher, a Rainha Santa Isabel, transformar o pão que ia distribuir aos pobres, às escondidas do rei, em rosas.Aí, passando pela Pousada com o nome da milagreira (que ali morreu, quando era paço real) e a Igreja Matriz de Santa Maria, de estilo românico e capitéis jónicas em mármore no interior, chega-se à tal Torre de Menagem revestida com a incontornável pedra branca – onde se escondem aposentos reais e, do seu topo, se avista Evoramonte e quilómetros de planície rodeada de montanhas –, que é símbolo de outra lenda.Reza ela que os fundadores de Estremoz eram desterrados de Castelo Branco que, sem casas, tinham apenas o sol, a lua e um tremoceiro – que se vêem no escudo de armas da cidade, cujo nome terá sido precisamente inspirado na dita árvore – para se abrigarem, até que D. Afonso III os autorizou a construir. É por tributo a este rei, e aos outros dois que intervieram na sua construção (D. Afonso III e D. Dinis), que a torre também se chama da Três Coroas – e lá estão elas, a maior no topo e mais duas, menores, abaixo, nas arestas laterais.Descendo à parte baixa, com passagem por portas ogivais, a antiga cadeia manuelina (com restaurante contíguo, de excelente terraço e comida aprazível), o pelourinho e a Torre Couraça, entra-se no coração da cidade: o Rossio Marquês de Pombal, dominado pelo Lago do Gadanha, com 40 metros de comprimento, onde antigamente havia barcos para passeios românticos. Ao centro tem a estátua que lhe dá nome, vinda do vizinho Convento dos Congregados, seiscentista como ela, onde hoje funciona a câmara: representando o deus Saturno, símbolo de abundância, passou a chamar-se Gadanha, representação do efémero, no século XIX.Ao redor do Rossio, muito há para explorar – da Igreja de São Francisco (com um túmulo e um portal de capela renascentista em mármore) com cruzeiro manuelino no adro ao Convento das Maltesas, onde hoje está o Centro Ciência Viva, muito recomendável a quem tiver crianças: no claustro, exibe um esqueleto de T-Rex à escala real.Pelo meio, terá de fazer paragens para comer. No Rossio, o histórico café Águias de Ouro, inaugurado em 1909 e com três pisos que albergaram tertúlias literárias, de fachada ao estilo Arte Nova, está em obras no interior, portanto só dá para a fotografia, mas também lá fica a Pastelaria Formosa, onde pode provar os gadanhas (queijadas de amêndoa e ovos típicas da cidade) e os guizos (com o mesmo e gila, especialidade da casa) e um dos melhores pães de rala do Alentejo.É bem alentejano, apesar do nome inglês, da sofisticação e dos twists criativos do chef Hugo Bernardo, o menu do The Folly, na R. Gen. Norton de Matos, o novo restaurante da adega urbana (nas imediações do Rossio) Howard's Folly, que se dedica à produção de vinhos premium e é um projeto do empresário Howard Bilton e do enólogo australiano David Baverstock (que fez o nome do Esporão).De ambiente contemporâneo, com arte e graffiti a decorar, zona de bar e programas enoturísticos na adega caiada de branco, a lembrar um castelo, o restaurante com pátio interior oferece pratos pensados para partilhar, com sabores frescos e sazonais, que vão dos enchidos aos ceviches, do magret de pato aos bifes, das mousses às tartes, sempre com apontamentos aromáticos, e harmonizações perfeitas com os vinhos da casa.Se procura algo mais tradicional que o The Folly, onde dificilmente gasta menos de €25, o Larau, no Lg. Gen. Graça, é aposta certa, mas também não é barato: o bacalhau com migas é €15, o arroz de rabo de boi, €14 – tudo divinal. Na R. Almeida e um pouco mais em conta é a Adega do Isaías, ideal para provar as tradicionais burras (ou seja, bochechas de porco) no forno, deliciosas. Na Aldeia da Serra, é de experimentar o Serra d’Ossa, de comida caseira, e O Chana do Bernardino, típico alentejano com pratos como pezinhos de coentrada, sopa de cação e ensopado de borrego.Além do Convento de São Paulo, em plena serra, a €80 por noite para dois, e da luxuosa Pousada de Santa Isabel, no Castelo de Estremoz, a €115, é boa opção o hotel romântico Páteo dos Solares, a €80, com excelente pequeno almoço, ou o mais modesto Gadanha, a €50, ambos no centro da cidade.Se não se quiser meter sozinho pelos trilhos da Serra d’Ossa, contactar a empresa SAL – Sistemas de Ar Livre, que tem guias que conhecem o terreno para o acompanhar. Com crianças, sobretudo com mais de 8 anos, não perca o Centro Ciência Viva de Estremoz. Se é enófilo, participe nas provas da Howards Folly, na cidade, ou explore as adegas da região: Quinta do Mouro, Tiago Cabaço, João Portugal Ramos e Herdade das Servas, todas com visitas e provas, as duas últimas também com gastronomia de excelência.