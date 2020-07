André de Freitas, comediante, escritor e ator de 25 anos, que foi o primeiro humorista português a atuar na conceituada Comedy Store de Los Angeles, acaba de chegar a Portugal, depois de quatro anos em Londres, e apresenta, a 3, 10 e 17 de julho, às 21h30, uma série de sessões de stand-up comedy na Livraria Ler Devagar, na LX Factory.Sob o título Touché!, serão "shows work in progress" com um formato inovador: terão duas versões, em português e em inglês – a primeira dirigida por Rui Sinel de Cordes, a segunda por Alexis Dubus –, para que o humorista possa testar as suas piadas em ambos os idiomas.Com mais de 500 apresentações no currículo e o aval de conceituados comediantes americanos (Jim Gaffigan e Tom Rhodes foram dois dos grandes que já o escolheram como tour support), André de Freitas já atuou no Fringe Festival, em Edimburgo, e para canais de televisão como o Comedy Central UK ou a BBC, testando agora, em Touché!, uma versão portuguesa em que vai contando histórias sobre as suas viagens pelo mundo, em paralelo com a juventude e infância passadas na Costa de Caparica.Os bilhetes para Touché! custam €10 e podem ser adquiridos na See Tickets . A capacidade da sala é limitada às recomendações da Direção geral de Saúde e as regras de distanciamento social, de higiene e segurança impostas estão garantidas em todos os espetáculos.