I'm Dying Up Here, o drama da comédia stand-up regressa

Há mais pontos de contacto com a realidade em I'm Dying Up Here. De facto, a série é inspirada na experiência de Jim Carrey, que no fim dos anos 70 e início da década seguinte era um desses comediantes. O actor A Máscara ou O Despertar da Mente emprestou a voz e as suas histórias para o desenvolvimento da série e acabou por se tornar produtor-executivo, como recordou ao The Hollywood Reporter o actor Erik Griffin (faz de Ralph King). "Jim Carrey foi essencial para fazermos esta série porque ele viveu esse período", disse o actor, referindo que muito do que se vê em I'm Dying Up Here vem de coisas que aconteceram a Jim Carrey ou que o actor e comediante testemunhou.



"É difícil dar autenticidade a uma série que compreenda a dor e o sofrimento por que estes tipos passaram sem ter alguém que nos diga: 'Era isto que fazíamos; esta foi a luta de navalhas que aconteceu por causa de uma piada roubada; isto são as coisas que o [comediante de stand-up] Sam Kinison me disse que me destroçaram'", explicou o produtor Michael Aguilar. É o tipo de histórias que, se não fossem contadas, o produtor não sabe como é que poderiam ser criadas. "Não sei como é que se inventa uma história em que alguém está num parque de estacionamento, às 2h da manhã, sozinho a conversar com o Richard Pryor [na altura já um ícone da comédia] e este está a contar como as coisas não lhe correram bem."



As histórias supramencionadas fazem parte da primeira temporada de I'm Dying Up Here. E se essa lidava com a constante luta dos comediantes para conseguirem tempo de palco, a segunda mostra um lado novo, com álbuns, digressões e sitcoms a fazerem parte das suas vidas - e vão descobrir que o sucesso não resolve todos os problemas, porque quando as luzes do palco se apagam e não há mais piadas para contar, o que fica?



I'm Dying Up Here -T2

TV-Séries

Estreia • 3.ª, 15/5, 22h30

De uma série sobre comediantes de stand-up passada nos anos 70, em Los Angeles, esperar-se-iam gargalhadas. I'm Dying Up Here - cuja segunda temporada de 10 episódios estreia no TV Séries a 15 de Maio - é essa série, só que não é uma comédia, e não há nada de errado nisso. Tem momentos cómicos, algumas piadas boas (e muitas propositadamente más), mas centra-se sobretudo nas agruras e nos dramas de um grupo comediantes que lutam desesperadamente por encontrar o seu lugar no mundo do espectáculo (e na vida).Nessa época, ser convidado para ir ao programa de televisão The Tonight Show, então apresentado por Johnny Carson, era a segunda melhor coisa que poderia acontecer a um aspirante a humorista - melhor só se Carson considerasse o material apresentado digno o suficiente para convidar o comediante a sentar-se no seu sofá para uma conversinha a ser transmitida em diferido para o país inteiro. Esse sofá era a peça de mobiliário mais cobiçada pelo mundo do espectáculo em Los Angeles, para onde artistas de todo o lado rumavam atrás do estrelato, da fama e do dinheiro.A melhor maneira de se chegar ao The Tonight Show era ser-se referido pela Goldie (a actriz Melissa Leo), a dona do clube de comédia Goldie's, inspirado em The Comedy Store - lugar mítico para a comédia stand-up na Sunset Boulevard, em Los Angeles - ainda em funcionamento.