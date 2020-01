A carregar o vídeo ...

Já não é a primeira vez que Jorge Mourato enfrenta uma plateia a sós em palco – em 2016, deambulou sobre as diferenças entre homens e mulheres e as suas relações em Caveman, um sucesso que se prolongou por 2017. "Na altura foi assustador, mas ao mesmo tempo era tudo mais certo. Tinha um texto a que me agarrar, tão estudado e testado que dificilmente não resultaria. Era chapa 5. Agora sou só eu e o microfone, a improvisar. Tenho temas pré-definidos, uma narrativa em torno da minha própria vida, para surfar à vontade", confessa àA atualidade e os políticos "que se levam muito a sério e portanto têm potencial para o humor, como toda a gente que se leva muito a sério", mas também a vida conjugal e os animais, incluindo o próprio cão, as personalidades e diferenças entre homens e mulheres, a infância e os filhos – Leonor, de 8 anos, e Francisco, com 2, que lhe oferecem diariamente "um autêntico manancial" – são os pontos de partida desta aventura a que chama Sincera.Mente "porque nem tudo é verdadeiro": "Conto histórias reais, mas umas vezes digo exatamente o que penso e sinto, ou me aconteceu, e outras vezes minto... ou exagero, para ter mais piada."Ter piada é, de resto, o único requisito de cada linha do espetáculo: "Testei o material há uns tempos, para 150 convidados, amigos e amigos de amigos, que foram muito sinceros a dizer o que funcionava e o que não. Felizmente tinha muito por onde cortar. Nessa primeira apresentação, estive duas horas e 20 em cena. Cortei o que era menos bom e fiquei com hora e meia de histórias e punch lines, com brechas para a participação do público. Em stand-up comedy, é preciso atenção às reações, para aproveitar tudo o que, na hora, possa ter graça."Em Sincera.Mente está, pois, garantido o improviso, arte que Jorge Mourato já experimentou antes, mas em pequenas doses, no programa Levanta-te e Ri e em sessões para empresas, partilhadas com outros comediantes, calhando-lhe a ele 20 minutos ou pouco mais. "Uma hora e meia é outra coisa" e por isso está nervoso com a estreia, esta quarta-feira, 22 de janeiro, no Teatro Villaret (onde permanecerá até ao fim de fevereiro), mas ao mesmo tempo confiante. "Creio que a idade e a experiência de vida me dão um olhar mais maduro, uma certa capacidade para me rir de mim próprio, que é essencial", explica, sublinhando que está à espera de uma audiência a partir dos 30 anos e não de jovens, "que se identificam mais com outro tipo de humor, da nova geração, que lida muito com acessórios e referências à tecnologia e às redes sociais".Diferentemente, é o quotidiano de homens e mulheres que inspira o humor de Mourato, que não se rala por ser politicamente incorreto ao sublinhar as diferenças entre sexos, pois para ele "não há limites para o humor, sem ser o não ter graça".Nada que se estranhe de um espetáculo que "é stand-up old school, só um homem e o seu microfone", de um comediante de 45 anos, fã de Bill Bailey e Ricky Gervais, que passou a adolescência a ver Seinfeld religiosamente na televisão, ainda antes de se tornar ator, na Expo 98, onde se estreou, integrando a Peregrinação, que lhe abriu as portas para a carreira que sempre desejou, mas que os pais não aprovaram logo, quando a seguir ao secundário trocou a Marinha Grande por Lisboa. Ainda estudou Ciência Política – em vão: "Nunca quis saber de dinheiro ou fama, mas viver o processo criativo fascinou-me e prendeu-me mesmo ao teatro", diz, "muito sinceramente".