Já ouviu falar do canicross? Só precisa do seu melhor amigo

Sandra e Fox costumam fazer uma corrida de cerca de 2,5 quilómetros, uma vez por semana, e a dona garante que a sua cadela de raça pointer inglês se “aguenta muito bem”, apesar de já ter 9 anos. “Uma das vantagens do canicross é ajudar a manter os cães ativos, com resistência e vitalidade”, diz à SÁBADO Sandra Santos, de 31 anos, que é gerente de uma loja de animais em Brejenjas, concelho de Torres Vedras. Além da Fox, ela tem mais três cães – o Scott, um braco alemão, de 6 anos, a Troia, de 1 ano, e o Faial, de 5 meses, ambos de raça vizsla. Só o mais novo é que não corre porque só devem começar a partir de 1 ano. Quanto ao limite de idade, Sandra explica que não existe: “Tem de haver bom senso por parte do dono para perceber a condição física do animal. Desde que esteja bem e faça uma alimentação de qualidade está apto a correr.”