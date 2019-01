A segunda-feira é, normalmente, o dia mais triste da semana mas a terceira segunda do mês de janeiro é particularmente triste. Tanto que uma fórmula matemática criada por um canal de televisão de viagens britânica a considerou o dia mais triste de 2019.

Fatores como a chegada do frio, as dívidas financeiras contraídas pelo Natal, a falha nas resoluções para o novo ano ou o decréscimo nas compras e vendas de produtos e viagens fazem da Blue Monday – nome dado ao fenómeno – o dia que causa mais depressão no mundo.

O conceito partiu de um investigador da Universidade de Cardiff, Cliff Arnal, e foi apresentado em 2005 pelo canal televisivo britânico Sky Travel, ficando agendado normalmente para a terceira segunda-feira do ano.