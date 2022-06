Escritora de 'Como Matar o Seu Marido' condenada a prisão perpétua

Nancy Crampton, de 71 anos, foi considerada culpada de matar o marido para receber o dinheiro do seguro de vida. Terá a possibilidade de obter liberdade condicional depois de 25 anos de prisão.

A escritora norte-americana Nancy Crampton Brophy foi condenada à pena de prisão perpétua pelo homicídio do marido. A autora do ensaio Como Matar o Seu Marido foi considerada culpada pelo assassinato do marido na semana passada, tendo agora sido anunciada a pena que terá de cumprir pelo crime.