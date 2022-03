Reino Unido: Mãe de bebé que morreu negligenciado pode ser libertada

Tracey Connelly matou o filho com 17 meses, depois de vários meses de abuso.

Peter Connelly, conhecido na comunicação social britânica como "bebé P", morreu a 3 de agosto de 2007, depois de sofrer vários abusos perpetrados pela mãe durante oito meses. Agora Tracey Connelly pode vir a ser libertada, decisão que foi tomada pelo Conselho de Liberdade Condicional. Tracey Connelly foi condenada em 2009 a uma pena mínima de cinco anos, depois de admitir que causou a morte do filho com 17 meses, em Tottenham, no norte de Londres.