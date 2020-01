A carregar o vídeo ...

A mulher mais velha do mundo fez crescer o seu recorde. Kane Tanaka celebrou o seu 117.º aniversário no lar para idosos onde vive, em Fukuoka, no sul do Japão.

Kane Tanaka celebrou com membros da equipa do lar e com amigos, e a festa foi captada por um canal local.

A mulher fez anos a 2 de janeiro. Comeu um pouco do seu bolo de aniversário. "Delicioso. Quero mais", pediu com um sorriso.

Em março de 2018, quando completou 116 anos e 66 dias de idade, foi considerada a pessoa mais velha do mundo, segundo o Livro de Recordes do Guinness.

Ao mesmo tempo que Tanaka aumenta o seu recorde, a população japonesa envelhece enquanto a taxa de nascimentos decresce. A situação demográfica cria preocupações com a falta de mão-de-obra e futuro crescimento económico.

O número de bebés nascidos no Japão caiu 5,9% em 2018 para menos de 900 mil, a primeira vez que o número é tão baixo desde que os dados começaram a ser compilados: 1899.

Kane nasceu em 1903. Foi uma bebé prematura. Casou com Hideo Tanaka em 1922, quando tinha 19 anos. Tiveram quarto filhos e adotaram um quinto. Geriram um negócio chamado Tanaka Mochiya, que vendia arroz, um doce japonês chamado Zenzai e noodles.



Todos os dias, Kane costuma acordar às seis da manhã. À tarde, estuda Matemática e caligrafia. Também desafia os funcionários do lar e os colegas para um jogo de Othello.